***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/02/2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiÜretim Merkezi Esenyurt ve Yönetim Binası Nakkaştepenin değer takdiriRapor Tarihi28/01/2021AçıklamalarEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ' nin 28/01/2021 tarih OZEL-2020-00253 ve OZEL-2020-00254 nolu raporlarına göre Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. ' nin sahip olduğu üretim merkezi, yeraltı yer üstü düzenleri ve Moda Merkezinin toplam ekspertiz değeri 194.220.000 TL dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905337BIST