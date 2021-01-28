***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Değerleme Raporu
28.01.2021 16:09
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Üretim Merkezi Esenyurt ve Yönetim Binası Nakkaştepenin değer takdiri
Rapor Tarihi
28/01/2021
Açıklamalar
Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. ' nin 28/01/2021 tarih OZEL-2020-00253 ve OZEL-2020-00254 nolu raporlarına göre Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. ' nin sahip olduğu üretim merkezi, yeraltı yer üstü düzenleri ve Moda Merkezinin toplam ekspertiz değeri 194.220.000 TL dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905337
BIST
16:261.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.481
En Düşük
1.431
16:267,3867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,3890
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3569
16:268,9455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9183
16:26437,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,92
|Açılış
|: 437,02
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler16:24
|PKENT
|1.386,00
|2.487.061
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.854.086
|% 10,00
|
|KONTR
|53,30
|282.244.950
|% 9,99
|
|VERTU
|25,34
|145.075.237
|% 9,98
|
|MERIT
|144,40
|1.563.169
|% 9,98
|
|AYCES
|83,40
|3.502.633
|% -9,98
|
|KAPLM
|36,68
|4.875.376
|% -9,97
|
|INVEO
|133,70
|19.431.958
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|1.552.827
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|350.268
|% -9,95
|
|GARAN
|9,15
|1.877.259.752
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,31
|1.628.992.433
|% -1,70
|
|KOZAL
|113,00
|1.210.260.321
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,67
|1.194.236.556
|% 2,62
|
|ODAS
|3,77
|1.145.583.572
|% -3,83
|
|EKGYO
|2,31
|1.628.992.433
|% -1,70
|
|TSKB
|1,77
|663.853.333
|% -1,12
|
|ODAS
|3,77
|1.145.583.572
|% -3,83
|
|YKBNK
|2,87
|790.355.458
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,37
|309.202.857
|% -0,72
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3870
|% -0,36
|
|Euro
|8,9407
|8,9479
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,0571
|10,1075
|% -0,54
|
|Frank
|8,2584
|8,3081
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9648
|1,9746
|% -0,28
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-1,29
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.900
|2.943
|-7,00
|
|Tam
|2.885
|2.958
|-5,82
|
|Yarım
|1.395
|1.431
|-2,81
|
|Çeyrek
|699
|715
|-1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,16
|
Seans Raporu
16:24
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