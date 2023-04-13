***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2023 20:17
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih, 35566 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.04.2023 tarih, 84330858 sayılı yazılarıyla alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşmemizin "Karın Tespit ve Dağıtımı" başlıklı 33'üncü maddesinin değişikliği, 13.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137815
BIST
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|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
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|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
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|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
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|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
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|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
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|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
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|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
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|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
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|SAFKR
|13,38
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|THYAO
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|5.228.301.894
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|KOZAL
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|EREGL
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|% 0,11
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|ISCTR
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|SISE
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|2.028.333.540
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|KOZAL
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|4.828.322.392
|% 2,15
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|ISCTR
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|% -1,30
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|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
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|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3293
|19,3429
|% 0,19
|
|Euro
|21,3798
|21,3863
|% 0,76
|
|Sterlin
|24,1517
|24,2728
|% 0,46
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|Frank
|21,6954
|21,8261
|% 1,09
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|Riyal
|5,1386
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.043
|2.043
|27,89
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|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,52
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.702
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.250
|4.299
|54,00
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|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
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|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,38
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|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,21
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|B. Petrol
|86,56
|86,56
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