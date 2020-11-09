***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.599.947 45.929.138 41.329.191 455 41.329.646Kar Payları-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.969.892 -6.181.896 8.680.319 4.266.584 45.929.138 285.664.037 13.635 285.677.672Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-177.743 84.022.999 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)154.120 -25.751.444 -25.597.324 213 -25.597.111Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.615.817 -5.480.901 8.680.319 88.465.915 -25.751.444 298.529.706 13.915 298.543.621Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.025.497 37.563.814Dönem Karı (Zararı)-25.751.231 45.929.593Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-25.751.231 45.929.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler134.189.173 185.344.199Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 93.619.876 65.107.830Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.688.628 1.831.661Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler741.349 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.947.279 1.831.661Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.901.718 4.243.658Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.540.268 3.986.140Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler361.450 257.518Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 45.765.237 33.822.350Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.199.996 -3.248.660Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler51.369.941 32.372.815Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-3.404.708 4.698.195Gİlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-148.218 -25.194İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-148.218 -25.194Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -74.044.180 -38.785.023Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-4.041.584 -8.356.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -35.641.264 -21.484.825İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.635.205 -746.438İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-32.006.059 -20.738.387Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.277.736 109.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler466.550 440.157İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)98.017 369.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)368.533 70.541Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 758.749 -61.148.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.098.344 1.532.945Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.204.201 331.823Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.302.545 1.201.122Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.635.418 97.580.181Kira Ödemeleri-21.628.052 -39.999.194Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.670.140 -3.657.160Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.362.723 -16.360.013YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.663.136 -28.904.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 2.018.275Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.018.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.663.136 -30.922.351Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -37.037.569 -28.922.985Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.625.567 -1.999.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI53.967.174 -31.340.924Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri442.972.320 594.642.182Kredilerden Nakit Girişleri442.972.320 594.642.182Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-319.668.344 -515.568.402Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-319.668.344 -515.568.402Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-50.306.596 -57.923.959Ödenen Temettüler0 -23.366.590Ödenen Faiz-21.230.202 -32.372.815Alınan Faiz2.199.996 3.248.660YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.721.459 -22.681.186NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.721.459 -22.681.186DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 24.489.172 47.989.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.767.713 25.307.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 21.767.713 24.489.172Ticari Alacaklar5 62.981.284 76.271.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 5.631.868 9.042.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 57.349.416 67.228.846Diğer Alacaklar6 276.742 126.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar276.742 126.437Stoklar7 512.944.667 441.847.766Peşin Ödenmiş Giderler8 28.157.290 24.115.706Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 489.867 0Diğer Dönen Varlıklar12 28.048.284 25.844.083ARA TOPLAM654.665.847 592.694.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR654.665.847 592.694.652DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 128.639 130.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.639 130.726Maddi Duran Varlıklar9 293.179.291 290.458.866Kullanım Hakkı Varlıkları10 219.621.106 232.291.538Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.718.790 7.007.505Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 7.718.790 7.007.505Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR520.647.826 529.888.635TOPLAM VARLIKLAR1.175.313.673 1.122.583.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 95.358.683 110.030.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları133.614.041 131.472.375İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları133.614.041 131.472.375Banka Kredileri4 82.855.703 41.879.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 50.758.338 89.593.051Ticari Borçlar5 202.091.959 241.215.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 5.734.262 9.420.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 196.357.697 231.795.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.323.946 5.046.210Diğer Borçlar6 2.518.728 2.052.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,20 951.723 853.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.567.005 1.198.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 38.722.495 30.927.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 10.832.304Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.514.390 5.805.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.472.935 5.125.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.041.455 680.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 12.091.738 4.789.193ARA TOPLAM500.235.980 542.170.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER500.235.980 542.170.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar305.513.213 177.829.417İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar305.513.213 177.829.417Banka Kredileri4 112.551.007 15.551.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 192.962.206 162.277.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 49.280.087 56.316.169Uzun Vadeli Karşılıklar21.207.056 21.877.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.207.056 21.877.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 533.716 248.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.534.072 256.271.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER876.770.052 798.442.555ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar298.529.706 324.127.030Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)67.134.916 67.158.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.134.916 67.158.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.615.817 72.793.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.480.901 -5.635.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.465.915 4.442.916Net Dönem Karı veya Zararı-25.751.444 83.845.256Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.915 13.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.543.621 324.140.732TOPLAM KAYNAKLAR1.175.313.673 1.122.583.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 636.244.215 922.112.750 271.467.981 313.950.424Satışların Maliyeti15 -322.016.717 -448.665.047 -137.551.383 -158.885.275TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)314.227.498 473.447.703 133.916.598 155.065.149BRÜT KAR (ZARAR)314.227.498 473.447.703 133.916.598 155.065.149Genel Yönetim Giderleri16 -37.503.720 -43.345.737 -13.406.746 -13.828.505Pazarlama Giderleri16 -293.439.585 -307.863.454 -111.545.325 -103.121.136Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 30.029.680 24.562.921 11.631.888 3.975.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -13.121.102 -14.044.423 -2.478.208 943.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)192.771 132.757.010 18.118.207 43.034.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.733 0 9.089 5.825Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -401.360 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)205.504 132.355.650 18.127.296 43.040.275Finansman Gelirleri18 39.331.241 6.363.337 9.599.795 1.047.489Finansman Giderleri18 -65.000.973 -83.723.049 -21.431.242 -27.601.642SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-25.464.228 54.995.938 6.295.849 16.486.122Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-287.003 -9.066.345 -1.107.949 -2.555.095Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -40.552 -13.429.880 5.228 -3.492.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -246.451 4.363.535 -1.113.177 937.397SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-25.751.231 45.929.593 5.187.900 13.931.027DÖNEM KARI (ZARARI)-25.751.231 45.929.593 5.187.900 13.931.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar213 455 27 102Ana Ortaklık Payları-25.751.444 45.929.138 5.187.873 13.930.925Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (zarar) -0,16100000 0,28700000 0,03200000 0,08700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar154.120 -4.599.947 -1.088.617 -793.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)192.650 -5.749.934 -1.360.771 -991.713Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-38.530 1.149.987 272.154 198.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-38.530 1.149.987 272.154 198.343Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)154.120 -4.599.947 -1.088.617 -793.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-25.597.111 41.329.646 4.099.283 13.137.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar213 455 27 102Ana Ortaklık Payları-25.597.324 41.329.191 4.099.256 13.137.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887460BIST