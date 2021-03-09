***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2021 22:15
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-352.664 2.847.356 56.688.102 -59.182.794 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.053.072 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-405.627 84.250.883 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.942.322 -320.086 13.414.459 66.036.695 96 66.036.791
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.436.148 188.925.586
Dönem Karı (Zararı)
0.300
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-410.293 1.278.300
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.663.137 2.393.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.182.575 19.385.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
675.737 398.393
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
675.737 398.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.580.976 42.280.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.309.549 -94.241.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.306.818 9.355.155
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.252.099 548.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.558.917 8.806.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-247.949 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.183.446 -3.044.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.551.980 65.012.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.388.664 2.849.882
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.163.316 62.163.025
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-659.615 241.791
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
357.839 639.333
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
82.806 507.545
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
275.033 131.788
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.746.411 -59.170.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.632.553 -6.505.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.439.561 -6.609.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
192.992 104.085
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.664.718 256.099.482
Kira Ödemeleri
-33.790.136 -42.280.624
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-7.053.791 -5.008.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.384.643 -19.885.142
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.819.919 -73.924.418
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.710.594
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.710.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.819.919 -76.635.012
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -42.460.619 -73.114.597
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.359.300 -3.520.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.658.435 -138.436.869
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
526.737.941 805.778.212
Kredilerden Nakit Girişleri
526.737.941 805.778.212
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-375.680.346 -786.958.251
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-375.680.346 -786.958.251
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -71.832.388 -92.199.976
Ödenen Temettüler
0 -23.366.590
Ödenen Faiz
-28.937.546 -43.332.724
Alınan Faiz
4.370.774 1.642.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.274.664 -23.435.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.274.664 -23.435.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.489.172 47.924.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.763.836 24.489.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.765.707 24.489.172
Ticari Alacaklar
83.077.760 76.271.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 4.665.374 9.042.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 78.412.386 67.228.846
Diğer Alacaklar
376.480 126.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
376.480 126.437
Stoklar
7 534.740.209 441.847.766
Peşin Ödenmiş Giderler
25.299.152 24.115.706
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.299.152 24.115.706
Diğer Dönen Varlıklar
21.404.522 25.844.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 21.404.522 25.844.083
ARA TOPLAM
720.663.830 592.694.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
720.663.830 592.694.652
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
128.632 130.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.632 130.726
Maddi Duran Varlıklar
9 344.453.639 290.458.866
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 209.155.232 232.291.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.215.955 7.007.505
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 7.215.955 7.007.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
560.953.458 529.888.635
TOPLAM VARLIKLAR
1.281.617.288 1.122.583.287
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.292.917 110.030.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 153.292.917 110.030.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.515.570 131.472.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.515.570 131.472.375
Banka Kredileri
5 73.345.610 41.879.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 30.169.960 89.593.051
Ticari Borçlar
201.503.973 241.215.444
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,23 2.414.302 9.420.145
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 199.089.671 231.795.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.386.595 5.046.210
Diğer Borçlar
2.410.017 2.052.178
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 936.512 853.706
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.473.505 1.198.472
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.458.050 30.927.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 38.458.050 30.927.664
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 661.327 10.832.304
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.378.368 5.805.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.166.933 5.125.161
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.211.435 680.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.982.185 4.789.193
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.982.185 4.789.193
ARA TOPLAM
513.589.002 542.170.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.589.002 542.170.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.367.590 177.829.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.367.590 177.829.417
Banka Kredileri
5 94.839.161 15.551.745
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 208.528.429 162.277.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
46.039.372 56.316.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 46.039.372 56.316.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.359.838 21.877.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 22.359.838 21.877.352
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 6.083.963 248.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.850.763 256.271.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
891.439.765 798.442.555
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
390.163.725 324.127.030
Ödenmiş Sermaye
15 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 119.375.148 67.158.539
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.375.148 67.158.539
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
125.330.255 72.793.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.955.107 -5.635.021
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.693.799 4.442.916
Net Dönem Karı veya Zararı
13.414.459 83.845.256
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.798 13.702
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
390.177.523 324.140.732
TOPLAM KAYNAKLAR
1.281.617.288 1.122.583.287
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 983.997.864 1.280.972.428
Satışların Maliyeti
16 -482.152.131 -611.185.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.845.733 669.786.832
BRÜT KAR (ZARAR)
501.845.733 669.786.832
Genel Yönetim Giderleri
17 -56.035.408 -54.952.090
Pazarlama Giderleri
17 -404.196.143 -422.058.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 43.901.788 40.289.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -25.033.139 -22.988.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.482.831 210.077.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 13.030 20.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -418.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.495.861 209.679.537
Finansman Gelirleri
20 42.891.153 5.337.560
Finansman Giderleri
20 -88.789.884 -111.786.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.597.130 103.230.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.182.575 -19.385.052
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.213.666 -24.319.145
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 31.091 4.934.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.414.555 83.845.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.414.555 83.845.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96 522
Ana Ortaklık Payları
13.414.459 83.845.256
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
PAY BAŞINA KAZANÇ 24 0,08400000 0,52400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.622.236 -4.053.072
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 58.888.663 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -400.108 -5.066.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.866.319 1.013.268
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 -5.946.341 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
80.022 1.013.268
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.622.236 -4.053.072
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.036.791 79.792.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96 522
Ana Ortaklık Payları
66.036.695 79.792.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916717
BIST