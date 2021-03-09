***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616Transferler-352.664 2.847.356 56.688.102 -59.182.794 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.053.072 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706Kar Payları-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-405.627 84.250.883 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.942.322 -320.086 13.414.459 66.036.695 96 66.036.791Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.436.148 188.925.586Dönem Karı (Zararı)0.300Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-410.293 1.278.300Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.663.137 2.393.239Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.182.575 19.385.052Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler675.737 398.393Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler675.737 398.393Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.580.976 42.280.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.309.549 -94.241.098Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.306.818 9.355.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.252.099 548.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.558.917 8.806.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-247.949 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.183.446 -3.044.932Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.551.980 65.012.907İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.388.664 2.849.882İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.163.316 62.163.025Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-659.615 241.791Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler357.839 639.333İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)82.806 507.545İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)275.033 131.788Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.746.411 -59.170.678İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.632.553 -6.505.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.439.561 -6.609.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)192.992 104.085Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.664.718 256.099.482Kira Ödemeleri-33.790.136 -42.280.624Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-7.053.791 -5.008.130Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.384.643 -19.885.142YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-45.819.919 -73.924.418Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.710.594Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.710.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.819.919 -76.635.012Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -42.460.619 -73.114.597Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -3.359.300 -3.520.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.658.435 -138.436.869Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri526.737.941 805.778.212Kredilerden Nakit Girişleri526.737.941 805.778.212Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-375.680.346 -786.958.251Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-375.680.346 -786.958.251Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -71.832.388 -92.199.976Ödenen Temettüler0 -23.366.590Ödenen Faiz-28.937.546 -43.332.724Alınan Faiz4.370.774 1.642.460YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.274.664 -23.435.701NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.274.664 -23.435.701DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.489.172 47.924.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.763.836 24.489.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.765.707 24.489.172Ticari Alacaklar83.077.760 76.271.488İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 4.665.374 9.042.642İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 78.412.386 67.228.846Diğer Alacaklar376.480 126.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar376.480 126.437Stoklar7 534.740.209 441.847.766Peşin Ödenmiş Giderler25.299.152 24.115.706İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 25.299.152 24.115.706Diğer Dönen Varlıklar21.404.522 25.844.083İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 21.404.522 25.844.083ARA TOPLAM720.663.830 592.694.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR720.663.830 592.694.652DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar128.632 130.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.632 130.726Maddi Duran Varlıklar9 344.453.639 290.458.866Kullanım Hakkı Varlıkları11 209.155.232 232.291.538Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.215.955 7.007.505Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.215.955 7.007.505TOPLAM DURAN VARLIKLAR560.953.458 529.888.635TOPLAM VARLIKLAR1.281.617.288 1.122.583.287KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.292.917 110.030.348İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 153.292.917 110.030.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları103.515.570 131.472.375İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları103.515.570 131.472.375Banka Kredileri5 73.345.610 41.879.324Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 30.169.960 89.593.051Ticari Borçlar201.503.973 241.215.444İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 2.414.302 9.420.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 199.089.671 231.795.299Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.386.595 5.046.210Diğer Borçlar2.410.017 2.052.178İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 936.512 853.706İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.473.505 1.198.472Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.458.050 30.927.664İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 38.458.050 30.927.664Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 661.327 10.832.304Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.378.368 5.805.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.166.933 5.125.161Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.211.435 680.005Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.982.185 4.789.193İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 4.982.185 4.789.193ARA TOPLAM513.589.002 542.170.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER513.589.002 542.170.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar303.367.590 177.829.417İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar303.367.590 177.829.417Banka Kredileri5 94.839.161 15.551.745Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 208.528.429 162.277.672Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)46.039.372 56.316.169İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 46.039.372 56.316.169Uzun Vadeli Karşılıklar22.359.838 21.877.352Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 22.359.838 21.877.352Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 6.083.963 248.735TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER377.850.763 256.271.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER891.439.765 798.442.555ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar390.163.725 324.127.030Ödenmiş Sermaye15 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 119.375.148 67.158.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.375.148 67.158.539Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)125.330.255 72.793.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.955.107 -5.635.021Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.680.319 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları88.693.799 4.442.916Net Dönem Karı veya Zararı13.414.459 83.845.256Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.798 13.702TOPLAM ÖZKAYNAKLAR390.177.523 324.140.732TOPLAM KAYNAKLAR1.281.617.288 1.122.583.287Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 983.997.864 1.280.972.428Satışların Maliyeti16 -482.152.131 -611.185.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.845.733 669.786.832BRÜT KAR (ZARAR)501.845.733 669.786.832Genel Yönetim Giderleri17 -56.035.408 -54.952.090Pazarlama Giderleri17 -404.196.143 -422.058.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 43.901.788 40.289.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -25.033.139 -22.988.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.482.831 210.077.930Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 13.030 20.533Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 0 -418.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)60.495.861 209.679.537Finansman Gelirleri20 42.891.153 5.337.560Finansman Giderleri20 -88.789.884 -111.786.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.597.130 103.230.830Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.182.575 -19.385.052Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.213.666 -24.319.145Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 31.091 4.934.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.414.555 83.845.778DÖNEM KARI (ZARARI)13.414.555 83.845.778Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar96 522Ana Ortaklık Payları13.414.459 83.845.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 24 0,08400000 0,52400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.622.236 -4.053.072Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 58.888.663 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -400.108 -5.066.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.866.319 1.013.268Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi9 -5.946.341 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi80.022 1.013.268Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.622.236 -4.053.072TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.036.791 79.792.706Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar96 522Ana Ortaklık Payları66.036.695 79.792.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916717BIST