***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-88.871 83.934.127 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40.892 -3.330.309 -3.289.417 160 -3.289.257Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.704.689 -5.594.129 8.680.319 88.377.043 -3.330.309 5.082.957 8.767.005 -13.414.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)829.028 612.602 1.441.630 41 1.441.671Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 124.894.752 -5.126.079 13.763.276 97.460.804 612.602 391.605.355 13.839 391.619.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.449.406 1.067.495Dönem Karı (Zararı)612.643 -3.330.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.462.587 39.994.728Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36.031.835 28.617.577Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 206.881Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 206.881Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.238.164 -666.305Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.328.732 -958.705Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-90.568 292.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 10.029.641 9.916.029Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.603.303 -6.031.870Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.364.912 16.747.744Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.268.032 -799.845Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler387.854 646.150Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -502.724 1.276.345Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler277.817 -1.949Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler277.817 -1.949İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.685.767 -21.735.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 8.615.982 -4.934.532İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.029.594 -696.317İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.586.388 -4.238.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-529.335 711.929Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -49.408.510 -4.600.980Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)620.911 -6.262.039Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 22.475.735 -16.328.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.265.013 -4.020.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.210.722 -12.308.023Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-278 426.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-704.342 129.079Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 -2.858.619 8.293.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-897.311 829.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-897.311 829.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.389.463 14.928.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-971.393 -1.505.152Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -10.832.304Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.968.664 -1.524.013YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.803.373 -4.682.060Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.803.373 -4.682.060Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.081.758 -3.449.258Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -721.615 -1.232.802FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.641.613 61.222.063Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri85.400.000 205.090.630Kredilerden Nakit Girişleri85.400.000 205.090.630Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.035.781 -113.503.248Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.035.781 -113.503.248Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.260.557 -23.805.059Ödenen Faiz-8.233.672 -6.898.212Alınan Faiz1.488.397 337.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.004.420 57.607.498NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.004.420 57.607.498DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 55.765.707 24.489.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 56.770.127 82.096.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 56.770.127 55.765.707Ticari Alacaklar74.466.285 83.077.760İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,23 3.672.378 4.665.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 70.793.907 78.412.386Diğer Alacaklar451.743 376.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar451.743 376.480Stoklar7 584.148.719 534.740.209Peşin Ödenmiş Giderler24.678.241 25.299.152İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 24.678.241 25.299.152Diğer Dönen Varlıklar22.301.833 21.404.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 22.301.833 21.404.522ARA TOPLAM762.816.948 720.663.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR762.816.948 720.663.830DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar128.634 128.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.634 128.632Maddi Duran Varlıklar9 336.871.191 344.453.639Kullanım Hakkı Varlıkları11 209.831.723 209.155.232Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.186.234 7.215.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 7.186.234 7.215.955TOPLAM DURAN VARLIKLAR554.017.782 560.953.458TOPLAM VARLIKLAR1.316.834.730 1.281.617.288KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 174.048.841 153.292.917İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar174.048.841 153.292.917Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları90.708.396 103.515.570İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları90.708.396 103.515.570Banka Kredileri5 74.664.962 73.345.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 16.043.434 30.169.960Ticari Borçlar225.252.246 201.503.973İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,23 3.998.287 2.414.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 221.253.959 199.089.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.386.316 4.386.595Diğer Borçlar2.679.528 2.410.017İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 1.008.950 936.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.670.578 1.473.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.328.755 38.458.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 41.328.755 38.458.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 714.682 661.327Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.349.983 4.378.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.229.116 3.166.933Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.120.867 1.211.435Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.013.521 4.982.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 3.013.521 4.982.185ARA TOPLAM548.482.268 513.589.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER548.482.268 513.589.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar309.523.440 303.367.590İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar309.523.440 303.367.590Banka Kredileri5 84.485.187 94.839.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 225.038.253 208.528.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.310.048 46.039.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 40.310.048 46.039.372Uzun Vadeli Karşılıklar21.825.966 22.359.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 21.825.966 22.359.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 5.073.814 6.083.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER376.733.268 377.850.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER925.215.536 891.439.765ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar391.605.355 390.163.725Ödenmiş Sermaye15 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 119.768.673 119.375.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.768.673 119.375.148Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)124.894.752 125.330.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.126.079 -5.955.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.763.276 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları97.460.804 88.693.799Net Dönem Karı veya Zararı612.602 13.414.459Kontrol Gücü Olmayan Paylar13.839 13.798TOPLAM ÖZKAYNAKLAR391.619.194 390.177.523TOPLAM KAYNAKLAR1.316.834.730 1.281.617.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 265.383.269 286.723.658Satışların Maliyeti15 -133.656.906 -150.079.980TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)131.726.363 136.643.678BRÜT KAR (ZARAR)131.726.363 136.643.678Genel Yönetim Giderleri16 -16.543.210 -11.912.655Pazarlama Giderleri16 -111.181.501 -114.506.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 11.892.155 10.111.511Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -5.433.999 -4.369.252ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.459.808 15.966.651Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 1.949FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.459.808 15.968.600Finansman Gelirleri18 14.932.908 3.860.866Finansman Giderleri18 -25.282.797 -21.883.270SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.919 -2.053.804Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri502.724 -1.276.345Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -714.682 -45.780Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.217.406 -1.230.565SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)612.643 -3.330.149DÖNEM KARI (ZARARI)612.643 -3.330.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 160Ana Ortaklık Payları612.602 -3.330.309Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar829.028 40.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.036.285 51.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-207.257 -10.223Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-207.257 -10.223Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)829.028 40.892TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.441.671 -3.289.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar41 160Ana Ortaklık Payları1.441.630 -3.289.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940827BIST