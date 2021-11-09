***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732Transferler-177.743 84.022.999 -83.845.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)154.120 -25.751.444 -25.597.324 213 -25.597.111Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 72.615.817 -5.480.901 8.680.319 88.465.915 -25.751.444 298.529.706 13.915 298.543.621Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523Transferler-1.306.509 13.424.813 1.296.155 -13.414.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.142.760 65.003.839 66.146.599 310 66.146.909Kar Payları-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 124.023.746 -4.812.347 22.105.132 6.789.954 65.003.839 373.110.324 14.108 373.124.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI231.283.314 -17.025.497Dönem Karı (Zararı)65.004.149 -25.751.231Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler213.691.031 134.189.173Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 108.869.309 93.619.876Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.779.877 3.688.628Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler741.349Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.779.877 2.947.279Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.093.347 1.901.718Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.093.347 1.540.268Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 361.450Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 30.838.951 15.625.498Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.900.772 -2.199.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler34.739.723 21.230.202Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-3.404.708Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler47.873 984.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 23.087.658 287.003Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.000 354.890Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3.000 340.844Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 14.046Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler40.971.016 17.727.182İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.116.627 -86.802.524Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -10.139.369 12.471.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.609.030 3.605.668İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.530.339 8.865.675Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.221.976 -148.218İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.221.976 -148.218Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -39.342.448 -74.044.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.133.579 -4.041.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.474.230 -35.641.264İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.126.512 -3.635.205İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 55.347.718 -32.006.059Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.299.147 8.277.736Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.751.617 466.550İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)300.533 98.017İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.451.084 368.533Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-18.853.932 758.749İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler571.827 5.098.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.204.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)571.827 7.302.545Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları286.811.807 21.635.418Kira Ödemeleri-37.224.183 -21.628.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.792.079 -5.670.140Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.512.231 -11.362.723YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-30.437.687 -39.663.136Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.364 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 51.364 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.489.051 -39.663.136Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -28.581.108 -37.037.569Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.907.943 -2.625.567FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-218.525.508 53.967.174Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri348.889.053 442.972.320Kredilerden Nakit Girişleri348.889.053 442.972.320Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-383.591.860 -319.668.344Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-383.591.860 -319.668.344Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.089.533 -50.306.596Ödenen Temettüler-83.200.000 0Ödenen Faiz-35.433.940 -21.230.202Alınan Faiz3.900.772 2.199.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.679.881 -2.721.459NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.679.881 -2.721.459DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 55.765.707 24.489.172DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 38.085.826 21.767.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 38.085.826 55.765.707Ticari Alacaklar93.217.129 83.077.760İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,20 6.274.404 4.665.374İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 86.942.725 78.412.386Diğer Alacaklar428.882 376.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 428.882 376.480Stoklar7 567.387.632 534.740.209Peşin Ödenmiş Giderler17.165.573 25.299.152İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 17.165.573 25.299.152Diğer Dönen Varlıklar17.136.817 21.404.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 17.136.817 21.404.522ARA TOPLAM733.421.859 720.663.830TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR733.421.859 720.663.830DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar128.632 128.632İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar128.632 128.632Maddi Duran Varlıklar9 334.603.074 344.453.639Kullanım Hakkı Varlıkları10 166.238.146 209.155.232Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.296.022 7.215.955Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 8.296.022 7.215.955TOPLAM DURAN VARLIKLAR509.265.874 560.953.458TOPLAM VARLIKLAR1.242.687.733 1.281.617.288KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar130.063.257 153.292.917İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 130.063.257 153.292.917Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.997.382 103.515.570İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları166.997.382 103.515.570Banka Kredileri4 78.660.839 73.345.610Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 88.336.543 30.169.960Ticari Borçlar258.978.203 201.503.973İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,20 4.540.814 2.414.302İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 254.437.389 199.089.671Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.685.742 4.386.595Diğer Borçlar6.161.634 2.410.017İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,20 4.387.596 936.512İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.774.038 1.473.505Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.919.128 38.458.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 36.919.128 38.458.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 15.192.851 661.327Kısa Vadeli Karşılıklar5.827.346 4.378.368Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.766.024 3.166.933Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.061.322 1.211.435Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.467.900 4.982.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 9.467.900 4.982.185ARA TOPLAM636.293.443 513.589.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER636.293.443 513.589.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar187.262.151 303.367.590İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar187.262.151 303.367.590Banka Kredileri4 77.356.569 94.839.161Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 109.905.582 208.528.429Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.724.362 46.039.372İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 28.724.362 46.039.372Uzun Vadeli Karşılıklar14.949.607 22.359.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14.949.607 22.359.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.333.738 6.083.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.269.858 377.850.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER869.563.301 891.439.765ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.110.324 390.163.725Ödenmiş Sermaye14 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)119.211.399 119.375.148Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)119.211.399 119.375.148Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)124.023.746 125.330.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.812.347 -5.955.107Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22.105.132 8.680.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.789.954 88.693.799Net Dönem Karı veya Zararı65.003.839 13.414.459Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.108 13.798TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.124.432 390.177.523TOPLAM KAYNAKLAR1.242.687.733 1.281.617.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.081.186.002 636.244.215 493.423.952 271.467.981Satışların Maliyeti15 -506.031.448 -322.016.717 -218.897.275 -137.551.383TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)575.154.554 314.227.498 274.526.677 133.916.598BRÜT KAR (ZARAR)575.154.554 314.227.498 274.526.677 133.916.598Genel Yönetim Giderleri16 -51.688.279 -37.503.720 -18.273.985 -13.406.746Pazarlama Giderleri16 -397.240.402 -293.439.585 -161.708.358 -111.545.325Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 33.764.284 30.029.680 7.721.058 11.631.888Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -21.966.571 -13.121.102 -10.297.310 -2.478.208ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)138.023.586 192.771 91.968.082 18.118.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler-3.000 12.733 -6.000 9.089FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)138.020.586 205.504 91.962.082 18.127.296Finansman Gelirleri18 33.361.551 39.331.241 5.395.341 9.599.795Finansman Giderleri18 -83.290.330 -65.000.973 -29.611.303 -21.431.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)88.091.807 -25.464.228 67.746.120 6.295.849Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.087.658 -287.003 -18.295.411 -1.107.949Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -27.123.574 -40.552 -19.341.744 5.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 4.035.916 -246.451 1.046.333 -1.113.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.004.149 -25.751.231 49.450.709 5.187.900DÖNEM KARI (ZARARI)65.004.149 -25.751.231 49.450.709 5.187.900Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar310 213 -21 27Ana Ortaklık Payları65.003.839 -25.751.444 49.450.730 5.187.873Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,40600000 -0,16100000 0,30900000 0,03200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.142.760 154.120 3.038.599 -1.088.617Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.428.450 192.650 3.798.249 -1.360.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-285.690 -38.530 -759.650 272.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-285.690 -38.530 -759.650 272.154Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.142.760 154.120 3.038.599 -1.088.617TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.146.909 -25.597.111 52.489.308 4.099.283Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar310 213 -21 27Ana Ortaklık Payları66.146.599 -25.597.324 52.489.329 4.099.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976678BIST