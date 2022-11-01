***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523Transferler-1.306.509 13.424.813 1.296.155 -13.414.459Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.142.760 65.003.839 66.146.599 310 66.146.909Kar Payları-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.023.746 0 0 -4.812.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.105.132 0 0 0 6.789.954 65.003.839 0 373.110.324 14.108 373.124.432Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647Transferler-1.363.803 26.520.218 197.290.876 -222.447.291 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)43.532.034 -14.350.839 625.526.990 654.708.185 314 654.708.499Kar Payları-172.800.000 -172.800.000 -172.800.000Dönem Sonu Bakiyeler160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.498.486 0 0 -26.600.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625.350 0 0 0 29.974.321 625.526.989 0 1.005.025.055 11.091 1.005.036.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI351.552.897 231.283.313Dönem Karı (Zararı)625.527.304 65.004.149Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler336.701.873 172.720.015Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9, 10 158.846.583 108.869.309Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-338.042 4.779.877Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -338.042 4.779.877Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.913.510 5.093.347Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.787.305 5.093.347Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler126.205 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.017.120 30.838.951Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -14.193.973 -3.900.772Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 94.211.093 34.739.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 47.873Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler78.805.720 23.087.658Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-543.018 3.000Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-543.018 3.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-467.974.639 11.863.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -89.926.956 -10.139.369İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -78.891.081 -8.530.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.035.875 -1.609.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-66.186.652 4.221.976Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -565.983.672 -39.342.448Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-77.892.835 8.133.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler207.985.538 57.474.230İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.158.443 2.126.512İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)210.143.981 55.347.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9.532.081 2.299.147Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.659.019 8.070.277Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)106.838.838 -18.853.932İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları494.254.538 249.587.624Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.724.567 -9.792.079Vergi İadeleri (Ödemeleri)-133.977.074 -8.512.232YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-112.235.218 -30.437.687Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.478.047 51.364Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.478.047 51.364Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.713.265 -30.489.051Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.566.932 -28.581.108Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.146.333 -1.907.943FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-159.801.734 -218.525.508Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri340.892.414 348.889.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-157.439.203 -383.591.860Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.395.173 -69.089.533Ödenen Temettüler-172.800.000 -83.200.000Ödenen Faiz-52.196.589 -35.433.940Alınan Faiz13.136.817 3.900.772YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.515.945 -17.679.882NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.515.945 -17.679.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ165.968.680 55.765.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ245.484.625 38.085.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 246.541.781 165.968.680Finansal Yatırımlar58.481.443 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar58.481.443 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar58.481.443 0Ticari Alacaklar199.549.993 109.623.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,19 15.674.438 4.638.563İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 183.875.555 104.984.474Diğer Alacaklar708.591 2.749.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar708.591 2.749.380Stoklar6 1.158.246.510 591.924.796Peşin Ödenmiş Giderler127.528.039 49.635.204İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 8.993.501 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 118.534.538 49.635.204Diğer Dönen Varlıklar22.174.996 12.433.518İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 LIKLAR1.813.231.353 932.334.615DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar160.134 155.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar160.134 155.613Maddi Duran Varlıklar8 405.885.511 354.136.620Kullanım Hakkı Varlıkları9 284.928.396 194.357.927Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.921.141 18.845.110Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 19.921.141 18.845.110Ertelenmiş Vergi Varlığı18 119.250.230 8.698.092TOPLAM DURAN VARLIKLAR830.145.412 576.193.362TOPLAM VARLIKLAR2.643.376.765 1.508.527.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar256.932.081 27.089.036İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 256.932.081 27.089.036Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları185.332.281 182.555.842İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları185.332.281 182.555.842Banka Kredileri4 81.771.164 93.019.252Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 103.561.117 89.536.590Ticari Borçlar570.924.295 362.938.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 13.986.731 16.145.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 556.937.564 346.793.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.445.334 6.913.253Diğer Borçlar5.227.763 5.394.346İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 5.227.763 2.716.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 2.678.278Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.542.807 83.514.768İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 62.542.807 83.514.768Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü48.855.773 40.594.733Kısa Vadeli Karşılıklar11.128.479 6.656.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 10.161.998 5.816.220Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 966.481 840.276Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.683.364 9.284.211İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 20.683.364 9.284.211ARA TOPLAM1.178.072.177 724.941.442TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.178.072.177 724.941.442UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar256.537.457 209.194.212İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar256.537.457 209.194.212Banka Kredileri4 37.950.259 73.092.005Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 218.587.198 136.102.207Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)150.181.808 22.371.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 150.181.808 22.371.009Uzun Vadeli Karşılıklar18 53.549.177 28.893.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER460.268.442 260.458.888TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.638.340.619 985.400.330ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.005.025.055 523.116.870Ödenmiş Sermaye13 160.000.000 160.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)140.898.394 113.081.002Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)140.898.394 113.081.002Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)167.498.486 125.330.255Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.600.092 -12.249.253Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler48.625.350 22.105.132Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.974.321 5.483.445Net Dönem Karı veya Zararı625.526.990 222.447.291Kontrol Gücü Olmayan Paylar11.091 10.777TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.005.036.146 523.127.647TOPLAM KAYNAKLAR2.643.376.765 1.508.527.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.645.449.007 1.081.186.002 1.130.412.653 493.423.952Satışların Maliyeti14 -917.900.627 -506.031.448 -383.536.798 -218.897.275TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.727.548.380 575.154.554 746.875.855 274.526.677BRÜT KAR (ZARAR)