***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 00:55
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Transferler
-1.306.509 13.424.813 1.296.155 -13.414.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.142.760 65.003.839 66.146.599 310 66.146.909
Kar Payları
-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.023.746 0 0 -4.812.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.105.132 0 0 0 6.789.954 65.003.839 0 373.110.324 14.108 373.124.432
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647
Transferler
-1.363.803 26.520.218 197.290.876 -222.447.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.532.034 -14.350.839 625.526.990 654.708.185 314 654.708.499
Kar Payları
-172.800.000 -172.800.000 -172.800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.498.486 0 0 -26.600.092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.625.350 0 0 0 29.974.321 625.526.989 0 1.005.025.055 11.091 1.005.036.146
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
351.552.897 231.283.313
Dönem Karı (Zararı)
625.527.304 65.004.149
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
336.701.873 172.720.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8, 9, 10 158.846.583 108.869.309
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-338.042 4.779.877
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -338.042 4.779.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.913.510 5.093.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.787.305 5.093.347
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
126.205 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.017.120 30.838.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -14.193.973 -3.900.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 94.211.093 34.739.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 47.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
78.805.720 23.087.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-543.018 3.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-543.018 3.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-467.974.639 11.863.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -89.926.956 -10.139.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18 -78.891.081 -8.530.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.035.875 -1.609.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.186.652 4.221.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -565.983.672 -39.342.448
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-77.892.835 8.133.579
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.985.538 57.474.230
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.158.443 2.126.512
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
210.143.981 55.347.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.532.081 2.299.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.659.019 8.070.277
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
106.838.838 -18.853.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
494.254.538 249.587.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.724.567 -9.792.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-133.977.074 -8.512.232
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.235.218 -30.437.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.478.047 51.364
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.478.047 51.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.713.265 -30.489.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.566.932 -28.581.108
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.146.333 -1.907.943
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.801.734 -218.525.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
340.892.414 348.889.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.439.203 -383.591.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.395.173 -69.089.533
Ödenen Temettüler
-172.800.000 -83.200.000
Ödenen Faiz
-52.196.589 -35.433.940
Alınan Faiz
13.136.817 3.900.772
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.515.945 -17.679.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.515.945 -17.679.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.968.680 55.765.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
245.484.625 38.085.825
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 246.541.781 165.968.680
Finansal Yatırımlar
58.481.443 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
58.481.443 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
58.481.443 0
Ticari Alacaklar
199.549.993 109.623.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 15.674.438 4.638.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 183.875.555 104.984.474
Diğer Alacaklar
708.591 2.749.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
708.591 2.749.380
Stoklar
6 1.158.246.510 591.924.796
Peşin Ödenmiş Giderler
127.528.039 49.635.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 8.993.501 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 118.534.538 49.635.204
Diğer Dönen Varlıklar
22.174.996 12.433.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 LIKLAR
1.813.231.353 932.334.615
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
160.134 155.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.134 155.613
Maddi Duran Varlıklar
8 405.885.511 354.136.620
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 284.928.396 194.357.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.921.141 18.845.110
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 19.921.141 18.845.110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 119.250.230 8.698.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
830.145.412 576.193.362
TOPLAM VARLIKLAR
2.643.376.765 1.508.527.977
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
256.932.081 27.089.036
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 256.932.081 27.089.036
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.332.281 182.555.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.332.281 182.555.842
Banka Kredileri
4 81.771.164 93.019.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 103.561.117 89.536.590
Ticari Borçlar
570.924.295 362.938.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 13.986.731 16.145.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 556.937.564 346.793.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.445.334 6.913.253
Diğer Borçlar
5.227.763 5.394.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 5.227.763 2.716.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 2.678.278
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.542.807 83.514.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 62.542.807 83.514.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
48.855.773 40.594.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.128.479 6.656.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 10.161.998 5.816.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 966.481 840.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.683.364 9.284.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 20.683.364 9.284.211
ARA TOPLAM
1.178.072.177 724.941.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.178.072.177 724.941.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.537.457 209.194.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.537.457 209.194.212
Banka Kredileri
4 37.950.259 73.092.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 218.587.198 136.102.207
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
150.181.808 22.371.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 150.181.808 22.371.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 53.549.177 28.893.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
460.268.442 260.458.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.638.340.619 985.400.330
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.005.025.055 523.116.870
Ödenmiş Sermaye
13 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.898.394 113.081.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
140.898.394 113.081.002
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
167.498.486 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.600.092 -12.249.253
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
48.625.350 22.105.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.974.321 5.483.445
Net Dönem Karı veya Zararı
625.526.990 222.447.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.091 10.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.005.036.146 523.127.647
TOPLAM KAYNAKLAR
2.643.376.765 1.508.527.977
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 2.645.449.007 1.081.186.002 1.130.412.653 493.423.952
Satışların Maliyeti
14 -917.900.627 -506.031.448 -383.536.798 -218.897.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.727.548.380 575.154.554 746.875.855 274.526.677
BRÜT KAR (ZARAR)