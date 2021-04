***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜSKÜDARAdres Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:35 Üsküdar/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması4 - 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılması önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması7 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve limit aşımının onaylanması8 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinin değiştirilmesinin onaylanması17 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VAKKO TEKSTİL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI _20 NİSAN 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 20 Nisan 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Toplantı Başkanlığına Sayın ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU'nun seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU, Oy Toplama Memurluğu görevini Sayın BAHİSE KURT'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise Sayın MURAT AKGÜN'e verdi. Bu şekli ile Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sumru Doğanyılmaz'ı görevlendirmiştir.Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Müzakerenin tamamlanmasından sonra oylamaya geçildi.Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde 2020 hesap dönemine ait Denetçi Raporlarının özetleri okundu, 2020 hesap dönemine ait Denetçi Raporları müzakere edildi.4- 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildiler.6- Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 14.597.130,00 TL. kâr oluşmuştur. Ancak, Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen tablolarda ise 17.625.101,88 TL. kâr oluşmuştur. SPK kayıtlarımıza göre 819.905,43 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra, birinci kâr payı olarak 8.000.000,00 TL. ikinci kâr payı olarak 4.000.000,00 TL. olmak üzere toplam, brüt 12.000.000,00 TL. kâr payının dağıtılmasına ve 922.029,57 TL. Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, yasal kayıtlarımıza göre ise 819.905,43 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve birinci ve ikinci kâr payının dağıtımından sonra 3.178.203,14 TL.nın Olağanüstü Yedekler Hesabına aktarılmasına, 2019 yılı olağan genel kurulunda SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL. dönem kârından 5.082.957,46 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan kârın Geçmiş Yıllar kârları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince, 2019 yılı kârından sehven ayrılmayan Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasına, kalan Geçmiş Yıllar Kârları hesabındaki 71.200.000,00 TL.nın temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000,00 TL. Genel Kanuni Yedek Akçe (ikinci tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise 71.200.000,00 TL. brüt kâr payının tamamının 2019 yılı dönem kârından karşılanmasına, konu edilmesi ile toplam 83.200.000,00 TL. kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan ‘'Kâr Dağıtım Tablosu'' çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 28/04/2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi katılanların oy birliği ile kabul edildi.7- 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığı'na 725.000,00 TL.lık maske bağışı, Türk Eğitim Vakfına 2.280,00 TL. ve diğer yardımlar olarak 100,00 TL. olmak üzere toplam 727.380,00 TL. bağış yapılmıştır. Dolayısı ile 02.04.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda belirlenen limit üzerinde bağış yapılması dolayısı ile 2020 yılındaki toplam 727.380,00 TL.lık bağışımızın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00 TL'sı veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 (yedi) kişi, Yönetim Kurulu görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.10- Yönetim Kurulu Üyeliklerine aşağıdaki kişilerin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.CEM HAKKO T.C. UyrukluJEFF HAKKO T.C. UyrukluALBER ELHADEF T.C. UyrukluJAKLİN GÜNER T.C. UyrukluÖZGÜR KARAGÖZOĞLU T.C. UyrukluEROL TEZMAN T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)JEFFİ JOZEF MEDİNA T.C. Uyruklu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)11- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 5.500,00 TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine katılanların oy birliği ile karar verildi.12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin kabul edilmesi neticesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.14- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içinde bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.15- 2020 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.16- Toplantı Başkanlığına verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 4720 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/04/2021 tarih ve 63346923 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekli ile değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulune katılanların oybirliği ile karar verildi.ESKİ METİNYENİ METİNŞİRKETİN KONUSU VE AMACI:Madde: 3-1. İpekli,yünlü,pamuklu,suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya,apre ve emprime işleri.2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı,satımı,imali ve ithali ile ihracat işleri.4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın,erkek,çocuk için hazır giyimi ( konfeksiyon) imali,satışı ithal ve ihracat işleri.5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali,satışı ile ithal ve ihracat işleri.6. Şirketin iştigal konusu ile ilgili boyalar,ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı,satımı ve ithal işleri.7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk,boş veya dolu ses ve video kasetleri,plakları ve benzeri malzemelerin alımı,satımı ve ithal işleri.8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım,satım ve ithalleri.9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım,satım ve ithalleri.10. Yapay ve kuru çiçekler,bitkiler,dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım,satım ve ithalleri,11. Model ithali ve alım satımı yapar.12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar,binalar,fabrikaların alımı,inşaası ve gerektiğinde satışları işlemi.14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek içina) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.d) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.AMAÇ VE KONU:Madde: 3-1. İpekli, yünlü, pamuklu, suni ve sentetik ipliklerden imal edilen her çeşit mensucatın boya, apre ve emprime işleri.2. Her nevi ipliklerin terbiye ve boya işleri.3. Her çeşit ham ve mamul kumaşların alımı, satımı, imali ve ithali ile ihracat işleri.4. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve suni deri ve kürklerden kadın, erkek, çocuk için hazır giyimi ( konfeksiyon) imali, satışı ithal ve ihracat işleri.5. Her cins kalitede kumaşlarla tabii ve sun'i derilerden ve kürklerden her çeşit tuhafiye eşyası ile her çeşit ayakkabı imali, satışı ile ithal ve ihracat işleri.6. Şirketin iştigal konusu ile ilgili boyalar, ham maddeler çeşitli malzemeler yardımcı maddeler ile makinalar ve teçhizatın alımı, satımı ve ithal işleri.7. Ses ve görüntü cihazları ile bunlarda kullanılan malzemelerin özellikle compact disk, boş veya dolu ses ve video kasetleri, plakları ve benzeri malzemelerin alımı, satımı ve ithal işleri.8. Kozmetik ve parfümeri ile ilgili her çeşit maddelerin alım, satım ve ithalleri.9. Sportif amaçlı alet ve malzemelerle giyim eşyalarının alım, satım ve ithalleri.10. Yapay ve kuru çiçekler, bitkiler, dekoratif amaçlı eşyalarla hediyelik eşyaların alım, satım ve ithalleri,11. Model ithali ve alım satımı yapar.12. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, vücutlarını zinde tutmak maksadı ile çeşitli hobilere alıştırmak için ihtiyaçlarını karşılayacak mağazalar açmak,13. Şirket iştigal konusunun gerektirdiği arsalar, binalar, fabrikaların alımı, inşası ve gerektiğinde satışları işlemi.14. İştigal konusu ile ilgili personel ve mankenler yetiştirmek için okul veya kurslar açmak bunları yönetmek.15. Hazır Giyim, her çeşit kumaş, parfümeri, kozmetik, tuhafiye, dekorasyon ürünleri, süsleme eşyaları, çikolata, spor malzemeleri, spor giyim eşyaları, oyuncaklar ile her nevi müzik aletleri ve tesisatlarını ve benzeri eşyaları perakende satacak mağazalar açar.16. Her türlü tıbbi teşhis, tedavi, cihaz, alet ve sistemleri, sarf malzemeleri, aksesuarları, ithalatı, ihracatı, imalatı, satışı ve teknik servis hizmetleri vermek .17. Dokuma ve dokunmamış (dokuma olmayan) kumaş ve madde malzemelerden üretilen, maskeler, toz maskeleri, tıbbi (cerrahi) maskeler, solunum maskeleri, yüz siperliği, gözlükler, cerrahi önlükler, hasta önlükleri, cerrahi örtüler, cerrahi örtü setleri, ekipman örtüleri, sedye örtüleri, stokinet, hasta bacaklıkları, hasta kollukları, kol askısı, hemşire formaları, tıbbi eldivenler, tıbbi gömlekler, tıbbi boneler, galoşlar, tıbbi pantolonlar, tıbbi tulumlar, kişisel koruyucu tulumlar, kişisel koruyucu örtü ve önlükler, karantina elbisesi, (tulum, önlük, elbise, formalar, pantolon, gömlek vb. ürünler), infektif mikroorganizmalara karşı koruyucu tulumların imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.18. İnsan üzerine uygulanan dezenfektan ürünleri (el ve vücut dezenfektanları vb.), veteriner sağlığı için ve hayvan, haşare ve böcek üzerine uygulanan dezenfektan ürünleri, yer ve yüzey dezenfektan ürünleri, gıda dezenfektan ürünleri (su, yiyecek, içecek vb. için) imalini, alımını, satımını, ithalini, ihracını, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.19. Dokuma ve dokuma olmayan kumaş ve madde malzemelerin üretimini yapmak, yaptırmak, fason üretim yapmak veya yaptırmak.Şirket ana hatları belirtilen bu konularını gerçekleştirmek içina) Spor konusunda uzman kişileri yurtiçine getirir, eğitim ve seminer hizmetleri yapar.b) İstirahat, spor yerleri tesis eder ve cafeler açar, bunları işletir.c) Amacı için iç ve dış kaynaklı çeşitli kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin eder ve kullanır. Tahvil çıkarır. Krediler için menkul ve gayrimenkul ipoteği dahil çeşitli teminatlar verir. Gerektiğinde bu teminatları kaldırır. Alacakların teminatı olarak menkul ve gayrimenkul ipoteği alır ve icabında bu ipotekleri kaldırır. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.d) Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak özel ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara ortak olmak veya ayrılmak, bunlarla ilgili menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak,e) Şirketin mevzuunu icap ettirecek diğer bilcümle muameleleri ve ticari işleri ifa ve icra eder.17- Dilek ve görüşler maddesine geçildi. Ortaklardan söz alan olmadı. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? 