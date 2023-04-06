***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
06.04.2023 18:33
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde güncellenmesine ve bu değişikliğin Şirketimizin 13.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132843
BIST
17:594.913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -7,06
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.891
17:5919,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0203
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,3624
En Düşük
19,2167
17:5921,1648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1573
|Açılış
|: 21,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1946
En Düşük
20,9548
17:591.244,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.244,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.238,88
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ELITE
|13,64
|16.975.812
|% 10,00
|
|POLTK
|2.204,40
|36.393.972
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|1.046.996
|% 10,00
|
|ALFAS
|343,60
|930.093.709
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|15.424.537
|% 9,99
|
|ONCSM
|129,20
|145.730.195
|% -9,97
|
|DOGUB
|17,99
|44.673.986
|% -9,96
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|INVEO
|24,50
|241.778.812
|% -9,06
|
|DGGYO
|33,00
|41.221.323
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|THYAO
|127,20
|3.680.090.543
|% 1,52
|
|ASTOR
|58,75
|3.021.279.776
|% 3,07
|
|EREGL
|34,84
|2.223.448.109
|% -1,64
|
|KOZAL
|21,40
|1.931.083.686
|% 0,56
|
|AKFYE
|15,00
|3.846.496.227
|% -9,80
|
|YYAPI
|2,88
|391.848.881
|% 7,06
|
|EKGYO
|6,41
|726.186.882
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,71
|959.204.055
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,97
|1.181.518.547
|% -1,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2515
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|21,0570
|21,1648
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,9184
|24,0383
|% 0,05
|
|Frank
|21,2107
|21,3384
|% 0,34
|
|Riyal
|5,1172
|5,1429
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-6,73
|
|Cumhuriyet
|8.444
|8.572
|-23,00
|
|Tam
|8.486
|8.559
|-17,00
|
|Yarım
|4.145
|4.188
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.094
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 253, 747 adet işlem
-
17:58SEKUR
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 16.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 299 adet işlem
-
17:57DERIM
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 418 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, FROTO, THYAO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -0.28 ) 4, 410