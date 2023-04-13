***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
13.04.2023 22:28
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Şirket Kar Dağıtım Politikasının ekli şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137836
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
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En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
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|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
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|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
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|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
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|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
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|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
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|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3287
|19,3360
|% 0,16
|
|Euro
|21,3673
|21,3815
|% 0,73
|
|Sterlin
|24,1434
|24,2645
|% 0,43
|
|Frank
|21,6738
|21,8043
|% 0,99
|
|Riyal
|5,1387
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.040
|2.041
|25,53
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,63
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.701
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.249
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,21
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-1,11
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