***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım Öneri'sinin Olağan Genel Kurul'da kabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)VAKKO, TRAVAKKO91B7 Peşin 1,0800000 108 10 0,9720000 97,2Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.04.2022 26.04.2022 28.04.2022 27.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)VAKKO, TRAVAKKO91B7 0 0Ek Açıklamalar1. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 276.703.968,00 TL dönem karı elde edilmiştir.2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 264.066.404,93 TL'dir.3.Bu doğrultuda, yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına,4.SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2021 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi, 29 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ve SPK tebliğleri ve Şirketimizin kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 212.493.080,77 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasınaBirinci Kar Payı:8.000.000,00 TLİkinci Kâr Payı:164.800.000,00 TLToplam Brüt Kâr Payı:172.800.000,00 TLGenel Kanuni Yedek Akçe(2.Tertip) TL:16.480.000,00 TLOlağanüstü Yedek:23.127.489,77 TLKâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında iseOrtaklara dağıtılacak 172.800.000,00 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârımtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 276.703.968 264.066.404,934. Vergiler ( - ) 54.259.698 63.330.800,345. Net Dönem Kârı 222.444.270 200.735.604,596. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.036.780,23 10.036.780,238. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 212.407.489,77 190.698.824,36Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 85.591 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 212.493.080,77 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.000.000 0* Nakit 8.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 164.800.000 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.480.000 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 23.127.489,77 1.418.824,3620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 155.520.000 0 73,22 0,972 97,2TOPLAM 155.520.000 0 73,22 0,972 97,2Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıDağıtılan brüt 172.800.000,00 ? kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %10 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022188BIST