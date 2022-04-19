***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 19:50
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım Öneri'sinin Olağan Genel Kurul'da kabulü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 24.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 Peşin 1,0800000 108 10 0,9720000 97,2
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 26.04.2022 26.04.2022 28.04.2022 27.04.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
VAKKO, TRAVAKKO91B7 0 0
Ek Açıklamalar
1. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre vergi öncesi 276.703.968,00 TL dönem karı elde edilmiştir.
2. Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara (Yasal kayıtlar) göre 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait elde edilen vergi öncesi dönem karı 264.066.404,93 TL'dir.
3.Bu doğrultuda, yapılan müzakere sonunda ekte yer alan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun onaylanmasına,
4.SPK Mevzuatı'na uygun olarak hesaplanan 2021 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi, 29 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, ve SPK tebliğleri ve Şirketimizin kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 212.493.080,77 TL net dağıtılabilir dönem karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına
Birinci Kar Payı:
8.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı:
164.800.000,00 TL
Toplam Brüt Kâr Payı:
172.800.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe(2.Tertip) TL:
16.480.000,00 TL
Olağanüstü Yedek:
23.127.489,77 TL
Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise
Ortaklara dağıtılacak 172.800.000,00 TL brüt kâr payının tamamının net dağıtılabilir dönem kârımtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 276.703.968 264.066.404,93
4. Vergiler ( - ) 54.259.698 63.330.800,34
5. Net Dönem Kârı 222.444.270 200.735.604,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 10.036.780,23 10.036.780,23
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 212.407.489,77 190.698.824,36
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 85.591 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 212.493.080,77 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 8.000.000 0
* Nakit 8.000.000 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 164.800.000 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.480.000 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 23.127.489,77 1.418.824,36
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 155.520.000 0 73,22 0,972 97,2
TOPLAM 155.520.000 0 73,22 0,972 97,2
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Dağıtılan brüt 172.800.000,00 ? kâr payının GVK.'nın 94/6-b-i ve ii maddesi kapsamındaki kişilere (tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef gerçek kişi ve Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç dar mükellef kurumlara) dağıtılması halinde brüt tutar üzerinden %10 oranında (çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına ayrıca bakılmalıdır) stopaj uygulanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022188
BIST