***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826223Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu kapsamda bir işlem bulunmadığından duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede yer alan kriterleri taşıyan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlgili maddede yer alan kriterleri taşıyan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket’in bağış ve yardımlara ilişkin yazılı bir politikası bulunmamakta olup, bu konuda çalışma başlatılmıştır Faaliyet raporunda ve genel kurulda yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi paylaşılmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıŞirketin henüz bağış ve yardımlara ilişkin yazılı bir politikası olmadığı için duyuru yapılmamıştır.Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiŞirketimiz 2 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket CEO’su, CEO yardımcısı, Mali İşler Grup Başkanı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul’a katılmak isteyen şirket çalışanları ve menfaat sahipleri iştirak etmiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 86,221.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.TTK md. 411 ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerine azlık hakları tanınmıştır. Azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni2019 yılına ilişkin olarak Genel Kurula karın dağıtılmaması teklifi ile gidildi. Jeff Hakko bir önerge ile dağıtılmamasını önerdi ve öneri kabul edildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulumuz bu konu ile ilgili bir teklifte bulunmadığı için KAP duyurusu bulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı02/04/2020 0 % 89,95 % 0,001 % 89,95 Yatırımı İlişkileri / Diğer Bildirimler /2 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutağanı Yoktur Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834359 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836861İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporunda sayfa 66'da yer almaktadır.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 34-38’de yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 68’de yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 67 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 100 7 7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiŞirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadırYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimizin 2 Nisan 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Cem Hakko Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne : Jeff Hakko seçilmelerine karar verilmiştir. TTK md.367 hükmü çerçevesinde yönetim Kurulunca bir yetki devri yapılmamıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO her türlü iş ve işlemde iki kişinin müşterek imzaları ile Şirketi temsil ve ilzama yetkilidirler.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıDenetim komitesi 2020 yılında dört adet toplantı gerçekleştirmiştir. İç kontrol birimlerince denetim veya diğer komitelere rapor sunulmamıştırFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporunda sayfa 67’de yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıCem Hakkoİcra başkanı / genel müdürün adıJaklin GünerYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetici sorumluluk sigortası kapsamında sigorta yaptırılmış olup, sigorta bedeli Şirket Sermayesinin %25’in üzerindedir.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıŞirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıSayısı: 1 kişi olup Oranı: %14,29Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıCem Hakko İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/1981 YOKTUR - - Evet (Yes)Jeff Hakko İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 18/06/1981 YOKTUR - - Evet (Yes)Alber Elhadef İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/1960 YOKTUR - - Evet (Yes)Jaklin Güner İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/04/2016 YOKTUR - - Evet (Yes)Özgür Karagözoğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/04/2019 YOKTUR - - Evet (Yes)Erol Tezman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/04/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Jeffi Jozef Medina İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 19/04/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketimizin üst yönetimi açık iletişim politikası ile bu süreci yönetmektedir.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriŞirketimizin üst yönetimi açık iletişim politikası ile bu süreci yönetmektedir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokturÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıToplu iş sendikası, iş sağlığı ve güvenliği komitesi, yönetim ve çalışanların bir araya gelip çalıştığı birimlerdir.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yöneticiler ile ilgili her türlü planlama yönetim kurulumuz uhdesinde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikasıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları PolitikasıKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerFaaliyet Raporunda sayfa 56’da yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Etik Kuralları / İnsan Kaynakları Politikasıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Diğer BildirimlerKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Ortaklık YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 58-61’de yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 66’da yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 64’te yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 39’da yer almaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 45’te yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket böyle bir danışmanlık almamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporunda sayfa 45’te yer almaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇalışanlarımıza mesleki eğitim faaliyetleri planlamakta olup gerek yönetim kalitemizin artırılması gerekse insan kaynaklarımızın niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla bu tip faaliyetlere yer verilmektedir. Şirketimiz çevre ve ekolojik sürdürülebilirliğe önem vermekte olup hem mağazalarımızda hem de üretim tesislerimizde gerekli özen gösterilmektedir. Kurumsal olarak Vakko Şirketi yıllar önce çevreyi korumak üzere yatırım yapmıştır. 1992 yılından bu yana biyolojik atık su arıtma tesisimiz günde yaklaşık 350 m³ kapasite ile doğayı tehlikeli atıklardan korumak için çalışmaktadır. Doğaya karşı olan bu saygımızdan dolayı Şirketimiz aleyhinde açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı2020 yılı içerisinde Vakko Yönetim Kurulu tarafından 51 adet toplantı düzenlenmiştir. 18 Mart 2020 tarihine kadar 13 adet toplantı Fiziki , pandemi sebebiyle bu tarihten sonraki 38 adet toplantı online olarak gerçekleştirilmiştir.Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAna Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin esaslar Ana Sözleşmemizin 11. Maddesinde belirlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri / Diğer Bildirimler / Güncel Ana Sözleşme “Madde 11 – Yönetim Kurulu, Toplantıları, Süresi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum”Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıFaaliyet Raporunda sayfa 66’da yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKAP bildirimi yapılmamış ancak faaliyet raporumuz kurumsal internet sitemizin ilgili bölümünde yer almış olup içerisinde komite işleyişi ile ilgili bilgiler verilmiştirBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Erol Tezman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Jeffi Jozef Medina Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Jeffi Jozef Medina Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Erol Tezman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özgür Karagözoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Jeffi Jozef Medina Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Erol Tezman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916720BIST