***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.03.2021 22:30
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915702
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|: 1.534
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413,89
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
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|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
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|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
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|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
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|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
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|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
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|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
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|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
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|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
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|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
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|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
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|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
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|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
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|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
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|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5311
|7,5368
|% 0,34
|
|Euro
|8,9753
|8,9870
|% -0,32
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|Sterlin
|10,4024
|10,4546
|% -0,02
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|Frank
|8,0621
|8,1106
|% 0,12
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|Riyal
|2,0022
|2,0123
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,85
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
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|B. Petrol
|69,49
|69,49
|2,75
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