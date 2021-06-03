***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
03.06.2021 20:38
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03.06.2021 tarih ve BİAŞ-2-2282 sayılı Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağandışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesine göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuz bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939983
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0859
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,69
|Açılış
|: 524,55
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7090
|8,7131
|% 1,40
|
|Euro
|10,5763
|10,5839
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,2464
|12,3078
|% 0,88
|
|Frank
|9,5957
|9,6536
|% 0,69
|
|Riyal
|2,3160
|2,3276
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-36,17
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,22
|71,22
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
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17:56XU050
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