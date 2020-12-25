***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 16:24
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetl53
BIST
16:311.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.425
16:317,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
16:319,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
16:31457,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,23
|Açılış
|: 457,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:29
|KARTN
|94,05
|31.988.110
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|19.335.711
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|15.282.078
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|77.124.697
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|229.605.851
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.634.803
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.540.410
|% -9,98
|
|INVEO
|47,30
|108.448.350
|% -9,65
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|GUBRF
|62,50
|1.830.643.469
|% 0,08
|
|KOZAL
|96,75
|1.660.996.081
|% 5,85
|
|KOZAA
|16,26
|1.136.453.941
|% 3,17
|
|IPEKE
|13,72
|750.507.591
|% -0,36
|
|ECILC
|7,64
|694.600.656
|% -3,66
|
|SKBNK
|1,52
|408.783.594
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,14
|369.308.133
|% -0,47
|
|TSKB
|1,84
|299.442.818
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,38
|584.555.132
|% 1,51
|
|SISE
|7,19
|692.392.752
|% 0,42
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2403
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4822
|8,5333
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
16:29
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16:40YAYLA
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 53 artarak (% 0.04 ) 1, 282
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, METUR, YAPRK, SNKRN, EMNIS, KONTR, OSMEN, PAMEL, TURGG, TKURU