***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 21:06
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu, Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 209709 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı' na sahip Semih Çetin' in atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904537
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
18:057,3467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0579
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3348
18:058,9447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0551
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
18:05436,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -4,94
|Açılış
|: 436,85
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
436,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDFA
|3,85
|48.625.119
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|42.965.280
|% 10,00
|
|KONTR
|44,06
|140.446.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|27.223.180
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.680.174
|% 9,99
|
|SUMAS
|70,20
|517.309
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.681.707
|% -10,00
|
|ATSYH
|9,18
|1.626.642
|% -10,00
|
|SNKRN
|29,70
|2.332.846
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|270.751
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|GARAN
|9,52
|1.930.616.731
|% -0,21
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|KOZAL
|121,00
|1.515.642.581
|% -0,33
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,54
|2.292.592.966
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,50
|565.953.516
|% -3,23
|
|TSKB
|1,93
|716.398.273
|% -1,53
|
|KARSN
|5,02
|1.783.759.796
|% -3,46
|
|DOHOL
|4,04
|1.169.173.508
|% 5,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3396
|7,3467
|% -0,78
|
|Euro
|8,9302
|8,9447
|% -0,61
|
|Sterlin
|10,0521
|10,1025
|% -0,39
|
|Frank
|8,2462
|8,2959
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,72
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,67
|55,67
|-0,01
|