***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 ve 07.07.2022 tarihli yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL'yi aşan şirketlere yönelik Türk Lirası kredi kullandırımlarına ilişkin kısıtlayıcı kararının, 28 Temmuz 2022 itibari ile Şirketimiz faaliyetleri, finansal tabloları ve mali yapısı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048982BIST