***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu, Mali İşler Grup Başkanlığı'na bağlı Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticiliği' ne 207033 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 700463 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ' na sahip Bahadır Kamil Dalkılıç' ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine, karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121919BIST