***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlar kısmında, sayfa 7 den itibaren sayfa üst bilgisi kısmında sehven "Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL")" olarak ifade edilmiştir" ibaresi yer almıştır. Bu ifade dipnotlarda da, finansal tablolarımızda yer aldığı üzere "Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir." olarak düzeltilmiştir. Sehven yapılan bu hatanın finansal tablolara bir etkisi bulunmamaktadır.Denetim raporu ve Faaliyet Raporu düzeltilmiş olarak ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122480BIST