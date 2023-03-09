***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 20:12
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Mart 2023 tarihinde yayınlanan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın dipnotlar kısmında, sayfa 7 den itibaren sayfa üst bilgisi kısmında sehven "Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL")" olarak ifade edilmiştir" ibaresi yer almıştır. Bu ifade dipnotlarda da, finansal tablolarımızda yer aldığı üzere "Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir." olarak düzeltilmiştir. Sehven yapılan bu hatanın finansal tablolara bir etkisi bulunmamaktadır.
Denetim raporu ve Faaliyet Raporu düzeltilmiş olarak ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122480
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9468
|18,9529
|% 0,07
|
|Euro
|20,0648
|20,1074
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,5234
|22,6364
|% 0,65
|
|Frank
|20,1833
|20,3048
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0353
|5,0605
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|17,27
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|11,60
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.569
|7.635
|49,00
|
|Yarım
|3.698
|3.736
|24,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,06
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-1,08
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem