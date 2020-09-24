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***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 14:36
GÜNCEL HABERLER



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli YKB POWER RADYO GRUBU YKB Evet 1.7272 A Bağımsız Üye Değil Hayır
JEFF HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YKB VEKİLİ Evet 1.1873 A Bağımsız Üye Değil Hayır
ALBER ELHADEF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YK ÜYESİ Evet 0.3298 A Bağımsız Üye Değil Hayır
JAKLİN GÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2016 İcrada Görevli CEO CEO Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2019 İcrada Görevli Mali işler Grup Başkanı yok Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
JEFFİ JOZEF MEDİNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.04.2016 İcrada Görevli Değil MEDİNA TURGUL DDB REKLAM ŞİRKETİNDE KURUCU ORTAK Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNT KOMT_BAŞKAN DENETİM KOMT_ÜYE, RİSKİN ERK SAPT_BAŞKAN
EROL TEZMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil TEZMAN HOLDİNG A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi Hayır Denetimden sorumlu komite_Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi_Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi_Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876456


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