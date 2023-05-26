***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi vakko.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2126225650 2126723388Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSUMRU KARAKURUM MALİ İŞLER DİREKTÖR 09.11.2020 2126225500 yatirimci@vakko.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu emprime baskı ve hazır giyim üretimi ve satışı olup lüks perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket mağazacılık faaliyetlerini Vakko, Vakkorama, Vakko Butik W Collection, Vakko Wedding, Vakko Home ve diğer marka ortaklıkları ile sürdürmektedir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviCEM HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POWER RADYO GRUBU YKB,VAKKO HOLDİNG A.Ş.YKB Evet 1.7272 A Bağımsız Üye DeğilJEFF HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili VAKKO HOLDİNG A.Ş. YKB VEKİLİ Evet 1.0785 A Bağımsız Üye DeğilALBER ELHADEF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. YK ÜYESİ Evet Bağımsız Üye DeğilJAKLİN GÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.04.2016 İcrada Görevli CEO/Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. CEO Evet Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR KARAGÖZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli CFO/Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. CFO Evet Bağımsız Üye DeğilEROL TEZMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TEZMAN HOLDİNG A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim KomitesiEROL TABANCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Baskı Müzesi Mütevelli Heyeti Üyeliği,Contempoarary İstanbul Dayanışma Üst Kurulu Üyeliği,OMM mütevelli Heyeti Üyeliği,BİDEV kurucu Üyeliği ve DEIK Turkiye Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Denetimden Sorumlu KomiteŞEFİK EMİR YARGICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.04.2023 İcrada Görevli Değil 2021 Yılı Eylül ayına kadar Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş YK Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEO VAKKO HOLDİNG A.Ş. CEOÖZGÜR KARAGÖZOĞLU CFO Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKANI VAKKO HOLDİNG A.Ş CFOBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTrent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Hazır giyim eşyaları üretmek satmak 2000000 1998000 TRY 99,9 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154220BIST