***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 22:07
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi vakko.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ALTUNİZADE MH. KUŞBAKIŞI CD. NO:35 34117 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2126225650 2126723388
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SUMRU KARAKURUM MALİ İŞLER DİREKTÖR 09.11.2020 2126225500 yatirimci@vakko.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin ana faaliyet konusu emprime baskı ve hazır giyim üretimi ve satışı olup lüks perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket mağazacılık faaliyetlerini Vakko, Vakkorama, Vakko Butik W Collection, Vakko Wedding, Vakko Home ve diğer marka ortaklıkları ile sürdürmektedir.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
CEM HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı POWER RADYO GRUBU YKB,VAKKO HOLDİNG A.Ş.YKB Evet 1.7272 A Bağımsız Üye Değil
JEFF HAKKO Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili VAKKO HOLDİNG A.Ş. YKB VEKİLİ Evet 1.0785 A Bağımsız Üye Değil
ALBER ELHADEF Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 18.06.1981 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. YK ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil
JAKLİN GÜNER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.04.2016 İcrada Görevli CEO/Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. CEO Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli CFO/Yönetim Kurulu Üyesi VAKKO HOLDİNG A.Ş. CFO Evet Bağımsız Üye Değil
EROL TEZMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi TEZMAN HOLDİNG A.Ş. YKB Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747964 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi
EROL TABANCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.04.2023 İcrada Görevli Değil Baskı Müzesi Mütevelli Heyeti Üyeliği,Contempoarary İstanbul Dayanışma Üst Kurulu Üyeliği,OMM mütevelli Heyeti Üyeliği,BİDEV kurucu Üyeliği ve DEIK Turkiye Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ,Denetimden Sorumlu Komite
ŞEFİK EMİR YARGICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.04.2023 İcrada Görevli Değil 2021 Yılı Eylül ayına kadar Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret A.Ş YK Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137806 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
JAKLİN GÜNER CEO Üst Düzey Yönetici CEO VAKKO HOLDİNG A.Ş. CEO
ÖZGÜR KARAGÖZOĞLU CFO Üst Düzey Yönetici GRUP BAŞKANI VAKKO HOLDİNG A.Ş CFO
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Trent Hazır Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Hazır giyim eşyaları üretmek satmak 2000000 1998000 TRY 99,9 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154220
BIST