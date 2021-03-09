***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.03.2021 22:16
***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2021
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERİ: II, NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE S O R U M L U L U K B E Y A N I Vakko Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 14.2 ' Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği' hükümleri uyarınca TMS/TFRS hükümlerine göre , 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle hazırlanan bağımsız incelemeden geçmiş Finansal Tabloların Ve Faaliyet Raporunun a) Tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İsletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, BEYAN EDERİZ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916719
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6250
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1274
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0887
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1073
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,53
|Açılış
|: 420,85
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,84
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6146
|7,6250
|% -1,64
|
|Euro
|9,0646
|9,0887
|% -1,17
|
|Sterlin
|10,5687
|10,6217
|% -0,89
|
|Frank
|8,1852
|8,2345
|% -0,59
|
|Riyal
|2,0276
|2,0377
|% -1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|37,21
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|0,13
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361