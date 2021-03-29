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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2021 12:09



***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2014 29.03.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 29.03.2021 tarihli kararı ile  şirketimiz paylarının işlem gördüğü Pazar değişikliği sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 2020/63 sayılı SPK bülteninde kamuoyuna açıklanan 15.10.2020 tarihli ve 64/1284 sayılı kararı kapsamında Kurumsal Yönetim Tebliğ(II-17.1)'ne uyum sağlaması maksadıyla oluşturulan şirket politikalarından,
- İnsan Kaynakları Politikası,
- Tazminat Politikası,
- Ücretlendirme Politikası,
- Etik Kurallar,
ve ayrıca,
daha önce oluşturulan 16.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 25.09.2014 tarihli 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan ‘Kar Dağıtım Politikası'nda ve 29.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kamuoyuna açıklanmış ve 08.10.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayıyla kabul edilmiş olan 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' de herhangi bir değişiklik olmadığından mevcut halleriyle, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 
Söz konusu şirket politikaları ve İç Yönerge ekte pdf olarak bulunmaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921380


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Tam 2.981 3.058 31,67  
Yarım 1.441 1.479 15,32  
Çeyrek 723 740 7,66  
Gümüş.Ons 24,81 24,85 -0,23  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
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