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***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

23.02.2022 19:14
***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/02/2022
Karar Sayısı
1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, Beyan ederiz. Ad/ Soyad  Görevi

Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU  Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür AYYILDIZ  Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem YÜCEL  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet HAVUZ  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003871


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Altın Gr. 847 848 4,04  
Cumhuriyet 5.628 5.713 -22,00  
Tam 5.603 5.743 -25,45  
Yarım 2.708 2.778 -12,31  
Çeyrek 1.358 1.389 -6,16  
Gümüş.Ons 24,48 24,53 0,36  
Gümüş Gr. 10,89 10,90 0,18  
B. Petrol 93,82 93,82 -0,03  
Seans Raporu 18:05
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