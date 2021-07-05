***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2021 09:11
yatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] VBT Yazılım A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: MTY,ACP Kapanış Tarihi: 06.07.2021, Fiyat: 12,48 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 99.840.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946025
BIST
12:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,37
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.387
En Düşük
1.376
12:098,6789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6660
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
12:0910,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0129
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
12:09500,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 500,16
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler12:09
|BRYAT
|322,30
|28.372.400
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.553.243
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.434.801
|% 10,00
|
|ALCAR
|291,00
|21.158.820
|% 9,98
|
|SELVA
|5,90
|20.276.355
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.915.476
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,07
|34.990.282
|% -6,11
|
|RAYSG
|9,75
|186.175
|% -3,47
|
|NUGYO
|12,89
|2.203.561
|% -3,16
|
|THYAO
|14,03
|570.870.742
|% 2,11
|
|GARAN
|8,48
|373.400.183
|% 0,95
|
|SASA
|29,46
|245.371.647
|% 2,94
|
|ARCLK
|32,80
|210.112.714
|% 1,30
|
|MEDTR
|32,20
|172.777.596
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,20
|106.151.314
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,27
|56.923.991
|% 4,96
|
|GARAN
|8,48
|373.400.183
|% 0,95
|
|THYAO
|14,03
|570.870.742
|% 2,11
|
|IZMDC
|2,59
|63.317.965
|% 4,44
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6761
|8,6789
|% -0,01
|
|Euro
|10,3076
|10,3112
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,9926
|12,0528
|% 0,20
|
|Frank
|9,3826
|9,4391
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3084
|2,3199
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,88
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|10,59
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|5,12
|
|Çeyrek
|798
|817
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,24
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:21ATATP
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 002 adet işlem
-
12:20PEKGY
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 771, 092 adet işlem
-
12:19SELVA
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 452, 535 adet işlem
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 77 artarak (% 0.47 ) 1, 222
-
12:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCAR, VKFYO, BRYAT, SELVA, VAKFN