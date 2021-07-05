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***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

05.07.2021 09:11


yatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] VBT Yazılım A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: MTY,ACP Kapanış Tarihi: 06.07.2021, Fiyat: 12,48 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 99.840.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946025


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BIST En Aktif Hisseler12:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 322,30 28.372.400 % 10,00  
VKFYO 7,81 3.553.243 % 10,00  
VAKFN 11,77 8.434.801 % 10,00  
ALCAR 291,00 21.158.820 % 9,98  
SELVA 5,90 20.276.355 % 9,87  
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12:09 Alış Satış %  
Dolar 8,6761 8,6789 % -0,01  
Euro 10,3076 10,3112 % 0,13  
Sterlin 11,9926 12,0528 % 0,20  
Frank 9,3826 9,4391 % -0,07  
Riyal 2,3084 2,3199 % 0,04  
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12:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 3,88  
Altın Gr. 500 500 1,38  
Cumhuriyet 3.299 3.349 13,00  
Tam 3.293 3.376 10,59  
Yarım 1.592 1.633 5,12  
Çeyrek 798 817 2,56  
Gümüş.Ons 26,54 26,58 0,10  
Gümüş Gr. 7,42 7,43 0,04  
B. Petrol 76,41 76,41 0,24  
Seans Raporu 12:09
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