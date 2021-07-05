***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









yatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] VBT Yazılım A.Ş. Miktar: 8.000.000 TL nominal, Aracı: MTY,ACP Kapanış Tarihi: 06.07.2021, Fiyat: 12,48 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 99.840.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946025BIST