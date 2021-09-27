***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2021 16:07
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965342
BIST
16:541.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,95
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:548,8355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:5410,3708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0627
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:54499,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.819.562
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|18.393.125
|% 9,97
|
|YEOTK
|80,50
|63.432.283
|% 9,97
|
|ORCAY
|17,32
|18.955.317
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|49,92
|21.418.795
|% -7,13
|
|EDATA
|9,99
|33.622.264
|% -6,20
|
|VBTYZ
|18,80
|41.269.703
|% -6,09
|
|GARAN
|8,86
|1.094.813.398
|% 0,45
|
|THYAO
|13,62
|978.568.620
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,72
|522.007.850
|% 0,21
|
|TUPRS
|111,60
|452.311.806
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,33
|450.413.876
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,33
|450.413.876
|% 0,43
|
|GARAN
|8,86
|1.094.813.398
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,78
|170.459.362
|% -0,56
|
|THYAO
|13,62
|978.568.620
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|416.240.791
|% 2,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8311
|8,8355
|% -0,34
|
|Euro
|10,3385
|10,3708
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1373
|% -0,09
|
|Frank
|9,4913
|9,5485
|% -0,64
|
|Riyal
|2,3493
|2,3610
|% -0,31
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,71
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.298
|3.348
|-3,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|-3,04
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-1,48
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|0,04
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|1,63
|
Seans Raporu
16:54
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