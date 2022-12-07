***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 12:01
***VBTYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBTYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085125
BIST
11:504.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -24,14
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.967
11:5018,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
11:5019,5340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5531
En Düşük
19,4674
11:501.062,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.062,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:50
|YESIL
|4,40
|57.027.413
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|337.941.992
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|433.809.599
|% 9,97
|
|OZSUB
|14,93
|13.448.526
|% 9,94
|
|PEKGY
|3,00
|78.310.113
|% -9,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|AZTEK
|32,66
|86.355.886
|% -6,15
|
|MIATK
|105,90
|25.094.701
|% -5,95
|
|PRDGS
|12,62
|22.836.885
|% -5,89
|
|KRDMD
|17,16
|4.040.917.160
|% -3,05
|
|THYAO
|136,90
|3.139.989.129
|% 0,96
|
|ASELS
|51,50
|2.796.932.435
|% 5,02
|
|PETKM
|18,40
|2.210.192.759
|% 2,22
|
|EREGL
|42,16
|1.173.057.712
|% -0,99
|
|KRDMD
|17,16
|4.040.917.160
|% -3,05
|
|PETKM
|18,40
|2.210.192.759
|% 2,22
|
|EKGYO
|7,27
|773.203.007
|% 0,41
|
|ISCTR
|10,32
|856.013.620
|% 1,08
|
|TSKB
|3,99
|314.009.694
|% 0,25
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6453
|% 0,06
|
|Euro
|19,5270
|19,5340
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5578
|22,6709
|% 0,06
|
|Frank
|19,7038
|19,8225
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9428
|4,9675
|% 0,04
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,52
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|1,57
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.157
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.466
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|0,08
|
|B. Petrol
|78,90
|78,90
|-0,45
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:05SMRTG
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 99.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 890, 502 adet işlem
-
12:04PEKGY
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 608, 830 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 4, 972 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 33, 511.00 milyon TL de
-
12:02SASA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 097 adet işlem
-
12:00PRDGS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 12.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem