***VBTYZ* *EDATA* *ESCAR* *KARYE* *MANAS* *MEDTR* *KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.07.2023 14:04
***VBTYZ******EDATA******ESCAR******KARYE******MANAS******MEDTR******KTSKR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [EDATA, ESCAR, KARYE, KTSKR, MANAS, MEDTR, VBTYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesi uyarınca, 01.08.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
E-DATA TEKNOLOJI XHARZ 01/08/2023
ESCAR FILO XHARZ 01/08/2023
KARTAL YEN. ENERJI XHARZ 01/08/2023
KUTAHYA SEKER FABRIKASI XHARZ 01/08/2023
MANAS ENERJI YONETIMI XHARZ 01/08/2023
MEDITERA TIBBI MALZEME XHARZ 01/08/2023
VBT YAZILIM XHARZ 01/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177169
BIST