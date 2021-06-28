***VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
28.06.2021 10:01
***VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [VBTYZ]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944368
BIST
11:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,35
|Açılış
|: 1.395
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|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.398
En Düşük
1.387
11:268,7476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,7400
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|Önceki Kapanış
|: 8,7500
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8,7679
En Düşük
8,7116
11:2610,4441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,4200
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|Önceki Kapanış
|: 10,4350
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10,4717
En Düşük
10,4058
11:26499,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
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|Açılış
|: 499,66
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|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
499,00
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|246,40
|5.287.331
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.085.865
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,20
|135.588.621
|% 9,28
|
|DAGHL
|16,02
|15.598.140
|% 8,32
|
|CEOEM
|10,94
|14.064.517
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.246.050
|% -9,91
|
|METUR
|6,22
|34.706.746
|% -8,26
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,86
|2.484.627
|% -7,21
|
|GARAN
|8,25
|416.280.653
|% 0,61
|
|THYAO
|14,14
|350.844.573
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,02
|287.850.705
|% -1,46
|
|SASA
|30,04
|275.806.856
|% 2,46
|
|KRDMD
|6,78
|194.281.996
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,02
|287.850.705
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,21
|141.990.275
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|416.280.653
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,78
|194.281.996
|% -0,44
|
|DOHOL
|2,90
|71.743.967
|% 0,35
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7446
|8,7476
|% -0,19
|
|Euro
|10,4397
|10,4441
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,1364
|12,1973
|% 0,03
|
|Frank
|9,4904
|9,5476
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3276
|2,3393
|% -0,10
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,51
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|10,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|20,90
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|10,11
|
|Çeyrek
|802
|820
|5,06
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|-0,17
|