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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.04.2023 19:00
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 10.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve  işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu  ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim  Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Kavram Bağımsız Denetim ve  Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız  Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135865


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