***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.04.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 10.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135865BIST