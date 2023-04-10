***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 19:00
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 10.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda gündemin 11. Maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi 'nin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135865
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0577
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.232,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.232,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2541
|19,2590
|% 0,12
|
|Euro
|20,8942
|20,9292
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,7697
|23,8889
|% -0,18
|
|Frank
|21,0783
|21,2053
|% -0,42
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-17,52
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.232
|-10,66
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.483
|8.565
|2,00
|
|Yarım
|4.143
|4.191
|1,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,51
|84,51
|-0,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem