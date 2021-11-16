***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
16.11.2021 19:52
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Buz İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Telekominikasyon ve Alt Yapı Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
16.000.000 TL (Ulaşılacak Sermaye)
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.11.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
8.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
8.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%50
17:401.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 21,69
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
17:4010,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,2858
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6366
En Düşük
10,2960
17:4012,0037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3231
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0249
En Düşük
11,6569
17:40634,26
En Yüksek
|Değişim
|: 3,35%
|| 20,55
|Açılış
|: 634,26
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
637,22
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler17:40
|PRKAB
|40,70
|288.434.349
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.662.740
|% 9,97
|
|MERIT
|27,82
|9.955.776
|% 9,96
|
|BASGZ
|17,23
|350.983.507
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|SONME
|28,60
|3.521.792
|% -4,73
|
|COSMO
|9,50
|120.695
|% -4,71
|
|TDGYO
|6,94
|43.359.166
|% -4,67
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|GARAN
|11,97
|2.579.126.599
|% -0,83
|
|SISE
|10,39
|1.817.057.653
|% 4,32
|
|KRDMD
|7,69
|1.348.375.685
|% 2,40
|
|THYAO
|18,00
|1.217.646.458
|% 1,93
|
|PETKM
|7,78
|2.880.010.392
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,37
|1.191.361.703
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|312.377.992
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,16
|562.458.675
|% 3,35
|
|ODAS
|1,58
|344.747.523
|% 1,94
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5897
|10,6026
|% 2,77
|
|Euro
|11,9888
|12,0037
|% 2,77
|
|Sterlin
|14,2096
|14,2808
|% 2,92
|
|Frank
|11,3138
|11,3820
|% 2,48
|
|Riyal
|2,8108
|2,8249
|% 2,50
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|14,93
|
|Altın Gr.
|634
|634
|20,62
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|8,52
|8,53
|0,30
|
|B. Petrol
|81,80
|81,80
|-0,63
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:51NTHOL
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 425, 677 adet işlem
-
17:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 72 artarak (% 1.45 ) 1, 870
-
17:50XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 731.00 milyon TL de
-
17:50HEDEF
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 291, 657 adet işlem
-
17:49IZTAR
Yüzde 9.72 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 907 adet işlem