***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/04/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazlım ve Veri AnaliziEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.500.000Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları10.580.000 Peşin,4.000.000 Sermaye Artışına İştirak, 4.200.000 Mart 2023, 4.200.000 Mart 2024Edinilen Payların Nominal Tutarı768.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı29.921Toplam Tutar22.980.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51,20Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)51,20Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)51,20Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,7İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11,50Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıHakan Tarhan, Hüseyin Keyif,Cenk Balkan,Levent Efe AkmanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/04/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası15.02.2022-2022-3Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıMetro Yatırım Menkul Değerler AŞ:Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar43.352.882 (Şirket % 100 Değeri)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPazarlık Usulüyle İskontoluAçıklamalarŞirketimizin 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (PD Anadolu/Sektörde Bilinen Marka Adıyla "Datamind") paylarının bir kısmının satın alınması suretiyle PD Anadolu'ya iştirak edilmesi görüşmeleri tamamlanmış ve 18.04.2022 tarihinde PD Anadolu'nun % 51,2 oranındaki paylarının PD Anadolu pay sahiplerinden satın alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde 1.500.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan PD Anadolu paylarının % 51,2'sini temsil eden 768.000 TL nominal bedelli payları, yapılan değerleme raporuna uygun olarak 22.980.000 TL'ye satın alınacak ve PD Anadolu Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelecektir. PD Anadolu paylarının satın alınmasına ilişkin 21.12.2021 tarihinde, satın alma görüşmeleri sürecinin, meşru çıkarlarımızın zarar görmesinin önlenmesi, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilmesi amacıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021623BIST