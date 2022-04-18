***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
18.04.2022 19:32
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/04/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazlım ve Veri Analizi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.500.000
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
10.580.000 Peşin,4.000.000 Sermaye Artışına İştirak, 4.200.000 Mart 2023, 4.200.000 Mart 2024
Edinilen Payların Nominal Tutarı
768.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
29.921
Toplam Tutar
22.980.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
51,20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51,20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
51,20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11,50
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Hakan Tarhan, Hüseyin Keyif,Cenk Balkan,Levent Efe Akman
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/04/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
15.02.2022-2022-3
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ:
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
43.352.882 (Şirket % 100 Değeri)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Pazarlık Usulüyle İskontolu
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. (PD Anadolu/Sektörde Bilinen Marka Adıyla "Datamind") paylarının bir kısmının satın alınması suretiyle PD Anadolu'ya iştirak edilmesi görüşmeleri tamamlanmış ve 18.04.2022 tarihinde PD Anadolu'nun % 51,2 oranındaki paylarının PD Anadolu pay sahiplerinden satın alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma çerçevesinde 1.500.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan PD Anadolu paylarının % 51,2'sini temsil eden 768.000 TL nominal bedelli payları, yapılan değerleme raporuna uygun olarak 22.980.000 TL'ye satın alınacak ve PD Anadolu Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelecektir. PD Anadolu paylarının satın alınmasına ilişkin 21.12.2021 tarihinde, satın alma görüşmeleri sürecinin, meşru çıkarlarımızın zarar görmesinin önlenmesi, yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilmesi amacıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021623
BIST