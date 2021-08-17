***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özk 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar10.000.000 -525.158 1.034.552 7.862.526 9.473.076 27.844.996 0 27.844.996Transferler9.473.076 -9.473.076 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)335.776 4.955.882 5.291.658 0 5.291.658Dönem Karı (Zararı)4.955.882 4.955.882 0 4.955.882Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)335.776 335.776 0 335.776Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -189.382 1.034.552 17.335.602 4.955.882 33.136.654 0 33.136.654Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 0 43.137.308Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 0 43.137.308Transferler15.080.346 -15.080.346 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)335.857 7.625.120 7.960.977 0 7.960.977Dönem Karı (Zararı)7.625.120 7.625.120 0 7.625.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)335.857 335.857 0 335.857Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.775 165.398 339.466 508.639 0 508.639Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 3.775 22.665 1.940.250 22.015.114 7.625.120 51.606.924 0 51.606.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.733.163 -9.493.111Dönem Karı (Zararı)7.625.120 4.955.882Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.625.120 4.955.882Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.779.315 2.131.143Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 1.407.026 613.387Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10-28-35-36 0 -3.359Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -78.065Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 74.706Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35-36 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 1.180.943 738.003Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.180.943 738.003Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler177.412 531.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -662.906 -60.659Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 840.318 652.600Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri35 0 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -60.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler41 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-43.117 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 -43.117 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -1.446.734 -83.944Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler503.785 335.776Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.137.598 -16.580.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 1.922.283 15.899.324İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.922.283 15.899.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-13 865.985 -2.287.262İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 569.023 -2.257.766İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 296.962 -29.496Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler11 0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -9.118.547 -1.666.075Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -2.452.378 1.628.696Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -39.019.289 -23.587.843İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 76.648 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -39.095.937 -23.587.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 242.229 -31.805Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.216.100 -2.250.602Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -6.216.100 -2.250.602Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.217.821 -4.759.361İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 46.931 -3.236.323İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -2.264.752 -1.523.038Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -22.074 -22.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.121.886 496.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -3.108.306 654.318Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 -13.580 -157.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.733.163 -9.493.111YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.196.555 -1.959.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.196.555 -1.959.519Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -2.243.594 -456.455Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -1.952.961 -1.503.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.625 6.747.728Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 16.480.876 17.861.507Kredilerden Nakit Girişleri9 16.480.876 17.861.507Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.919.660 -10.474.471Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -15.919.660 -10.474.471Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-223.514 -240.240Ödenen Faiz39 -840.318 -652.600Alınan Faiz38 662.906 60.659Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)58.335 192.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.711.093 -4.704.902NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.711.093 -4.704.902DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.739.812 24.063.997DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.028.719 19.359.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 22.028.719 75.739.812Ticari Alacaklar10 5.208.271 7.165.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.208.271 7.165.775Diğer Alacaklar13 223.226 1.089.211İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6-13 0 569.023İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 223.226 520.188Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 4.804.188 4.804.188Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 4.804.188 4.804.188Stoklar16 13.466.206 4.347.659Peşin Ödenmiş Giderler18 11.766.044 10.645.420İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 278.873 243.960İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 11.487.171 10.401.460Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 373.765 0Diğer Dönen Varlıklar22 3.732.626 623.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 3.732.626 623.222ARA TOPLAM61.603.045 104.415.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.603.045 104.415.287DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar50.000 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar15.904 2.500İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.404 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.500 2.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 58.699 18.786Maddi Duran Varlıklar3.865.150 1.814.359Binalar287.262 290.224Taşıtlar1.369.256 642.805Mobilya ve Demirbaşlar1.159.487 796.274Özel Maliyetler1.049.145 85.056Kullanım Hakkı Varlıkları29 228.404 587.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 17.215.118 16.117.052Lisanslar8.344 9.822Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri17.206.774 16.107.230Peşin Ödenmiş Giderler18 2.962.379 1.630.625İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 2.962.379 1.630.625Ertelenmiş Vergi Varlığı42 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.395.654 20.171.054TOPLAM VARLIKLAR85.998.699 124.586.341KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 3.500.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.500.000 0Banka Kredileri3.500.000 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.082.348 5.201.303İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.082.348 5.201.303Banka Kredileri2.883.293 4.858.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar199.055 343.270Diğer Finansal Yükümlülükler106.407 60.521Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler106.407 60.521Ticari Borçlar10 8.267.342 47.286.631İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-10 76.648 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 8.190.694 47.286.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.236.302 992.240Diğer Borçlar13 799.018 3.016.839İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 122.641 75.710İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 676.377 2.941.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 7.111.931 13.291.024Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 7.111.931 13.291.024Diğer Sözleşme Yükümlülükleri0 0Devlet Teşvik ve Yardımları19 44.148 44.148Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6-18 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 36.120 1.193.063Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.314.763 865.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 1.314.763 865.854Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 13.580İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 0 13.580ARA TOPLAM25.498.379 71.965.203TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.498.379 71.965.203UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.308.526 4.565.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.308.526 4.565.189Banka Kredileri3.132.217 4.096.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar176.309 468.928Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 1.007.416 1.044.423Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri1.007.416 1.044.423Devlet Teşvik ve Yardımları19 176.592 198.666Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6-18 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar30 2.811.859 2.499.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 2.811.859 2.499.646Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.589.003 1.175.906TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.893.396 9.483.830TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.391.775 81.449.033ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31 51.606.924 43.137.308Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları3.775 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 22.665 -313.192Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.665 -313.192Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.665 -313.192Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 1.940.250 1.774.852Yasal Yedekler1.940.250 1.774.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 22.015.114 6.595.302Net Dönem Karı veya Zararı43 7.625.120 15.080.346TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.606.924 43.137.308TOPLAM KAYNAKLAR85.998.699 124.586.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 56.710.012 38.747.328 24.406.511 14.716.110Satışların Maliyeti32 -41.307.856 -31.474.851 -14.793.234 -9.870.460TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.402.156 7.272.477 9.613.277 4.845.650BRÜT KAR (ZARAR)15.402.156 7.272.477 9.613.277 4.845.650Genel Yönetim Giderleri33 -2.477.332 -1.589.099 -1.403.181 -704.622Pazarlama Giderleri33 -362.354 -34.622 -144.536 -2.373Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -7.184.108 -4.095.023 -3.474.318 -1.876.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 2.162.948 2.435.008 1.163.076 1.098.054Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -3.532.812 -439.980 -1.021.132 -105.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.008.498 3.548.761 4.733.186 3.255.490Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 0 4.257 0 4.257Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 29.913 0 33.088 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.038.411 3.553.018 4.766.274 3.259.747Finansman Gelirleri38 4.920.309 2.676.053 931.792 1.364.479Finansman Giderleri39 -943.148 -788.397 -456.175 -455.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.015.572 5.440.674 5.241.891 4.168.561Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-390.452 -484.792 -688.642 -704.704Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -61.319 0 316.704 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 -329.133 -484.792 -1.005.346 -704.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857DÖNEM KARI (ZARARI)7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.625.120 4.955.882 4.553.249 3.463.857Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 43 0,38000000 0,50000000 0,23000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar335.857 335.776 -146.079 -116.122Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 335.857 335.776 -146.079 -116.122Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)335.857 335.776 -146.079 -116.122TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.960.977 5.291.658 4.407.170 3.347.735Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.960.977 5.291.658 4.407.170 3.347.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958780BIST