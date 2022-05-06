***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 20.000.000 -313.192 1.774.852 6.595.302 15.080.346 43.137.308 43.137.308Transferler15.080.346 -15.080.346Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)481.936 3.071.871 3.553.807 3.553.807Dönem Karı (Zararı)3.071.871 3.071.871 3.071.871Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)481.936 481.936 481.936Dönem Sonu Bakiyeler31 20.000.000 168.744 1.774.852 21.675.648 3.071.871 46.691.115 46.691.115Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 -297.659 286.829 11.729.891 12.281.894 34.146.203 139.382.751 139.382.751Transferler34.146.203 -34.146.203Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)607.710 -15.966 10.866.658 11.458.402 11.458.402Dönem Karı (Zararı)10.866.658 10.866.658 10.866.658Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)607.710 -15.966 591.744 591.744Dönem Sonu Bakiyeler31 26.000.000 -9.955.039 65.190.632 310.051 270.863 11.729.891 46.428.097 10.866.658 150.841.153 150.841.153Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-112.014.816 -39.163.462Dönem Karı (Zararı)10.866.658 3.071.871Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)10.866.658 3.071.871Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.654.845 3.634.104Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27-28 1.625.433 766.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30 1.489.387 1.334.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 1.489.387 1.334.877Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35-38-39 -3.531.581 8.515Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -4.091.598 -477.596Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39 560.017 486.111Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler25 322.042 -12.611İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler25 322.042 -12.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -3.167.836 -992.694Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler607.710 2.529.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-120.226.629 -45.869.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -6.773.771 -12.508.988İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -100.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -6.773.771 -12.408.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler607 500.172İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.753 569.023İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)13 2.360 -68.851Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-624.000Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -624.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16 -54.825.032 -5.953.911Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 -9.314.800 -2.512.864Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-10 -37.095.969 -22.749.090İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -37.095.969 -22.749.090Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 308.103 52.255Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler11 5.067.013 116.479Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 5.067.013 116.479Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.336.191 -204.443İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 40.265 96.273İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13 -5.376.456 -300.716Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)19 -11.037 -11.037İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22-23 -12.245.552 -1.974.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22 -8.925.466 -1.960.430Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23 -3.320.086 -13.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-112.014.816 -39.163.462YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.443.409 -4.290.126Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.443.409 -4.290.126Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları27 -1.724.093 -3.785.476Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları28 -719.316 -504.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.478.142 1.002.970Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000 5.350.000Kredilerden Nakit Girişleri9 250.000 5.350.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-683.215 -3.679.908Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -683.215 -3.679.908Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-330.430 -237.817Ödenen Faiz39 -560.017 -486.111Alınan Faiz38 4.091.598 477.596Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)710.206 -420.790YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-110.980.083 -42.450.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-110.980.083 -42.450.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ224.819.836 75.739.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ113.839.753 33.289.194Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 113.839.753 224.819.836Ticari Alacaklar10 25.032.991 18.735.970İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 25.032.991 18.735.970Diğer Alacaklar13 19.417 21.777İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 19.417 21.777Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11 1.871.988 1.871.988Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 1.871.988 1.871.988Stoklar16 71.155.283 16.330.251Peşin Ödenmiş Giderler18 41.585.459 30.052.014İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6-18 207.801 233.634İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 41.377.658 29.818.380Diğer Dönen Varlıklar22 8.931.285 5.819İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 8.931.285 5.819ARA TOPLAM262.436.176 509.673 509.673Diğer Alacaklar13 2.029.345 2.027.592İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.026.845 2.025.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13 2.500 2.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar25 8.049.010 8.371.052Maddi Duran Varlıklar27 18.196.725 17.350.351Binalar27 4.426.819 4.449.300Tesis, Makine ve Cihazlar27 7.493.630 7.909.943Taşıtlar27 1.537.116 1.225.382Mobilya ve Demirbaşlar27 2.781.446 1.704.950Özel Maliyetler27 1.957.714 2.060.776Kullanım Hakkı Varlıkları29 3.461.399 279.082Maddi Olmayan Duran Varlıklar28 19.451.294 19.274.756Lisanslar28 6.126 6.865Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri28 19.445.168 19.267.891Peşin Ödenmiş Giderler18 713.622 2.932.267İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18 713.622 2.932.267TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.411.068 50.744.773TOPLAM VARLIKLAR314.847.244 342.582.428KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.091.730 2.461.120İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.091.730 2.461.120Banka Kredileri9 2.394.325 2.416.236Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 697.405 44.884Diğer Finansal Yükümlülükler9 289.264 139.987Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 289.264 139.987Ticari Borçlar10 89.815.637 126.911.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 89.815.637 126.911.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.839.211 1.531.108Diğer Borçlar13 1.562.184 6.898.375İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6-13 187.070 146.805İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13 1.375.114 6.751.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 46.259.368 44.857.011Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 46.259.368 44.857.011Devlet Teşvik ve Yardımları19 44.148 44.148Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 883.129 3.917.565Kısa Vadeli Karşılıklar30 6.145.215 9.138.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30 2.083.258 1.545.843Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 4.061.957 7.592.905ARA TOPLAM149.929.886 195.899.668TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.929.886 195.899.668UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 4.532.582 2.351.276İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 4.532.582 2.351.276Banka Kredileri9 1.589.981 2.007.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 2.942.601 343.313Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11 4.051.932 387.276Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 4.051.932 387.276Devlet Teşvik ve Yardımları19 143.481 154.518Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.485.121 3.274.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 3.485.121 3.274.259Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.863.089 1.132.680TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.076.205 7.300.009TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.006.091 203.199.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar150.841.153 139.382.751Ödenmiş Sermaye31 26.000.000 26.000.000Geri Alınmış Paylar (-)31 -9.955.039 -9.955.039Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 65.190.632 65.190.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 310.051 -297.659Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 310.051 -297.659Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 310.051 -297.659Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 270.863 286.829Yabancı Para Çevrim Farkları31 270.863 286.829Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.729.891 11.729.891Yasal Yedekler31 1.774.852 1.774.852Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler31 9.955.039 9.955.039Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 46.428.097 12.281.894Net Dönem Karı veya Zararı43 10.866.658 34.146.203TOPLAM ÖZKAYNAKLAR150.841.153 139.382.751TOPLAM KAYNAKLAR314.847.244 342.582.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 67.643.601 32.303.501Satışların Maliyeti32 -49.379.850 -26.514.622TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.263.751 5.788.879BRÜT KAR (ZARAR)18.263.751 5.788.879Genel Yönetim Giderleri33 -2.809.190 -1.074.151Pazarlama Giderleri33 -164.281 -217.818Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -6.543.139 -3.709.790Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 1.749.314 999.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -4.506.843 -2.511.680ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.989.612 -724.688Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar25 -322.042 -3.175FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.667.570 -727.863Finansman Gelirleri38 7.635.626 3.988.517Finansman Giderleri39 -747.698 -486.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.555.498 2.773.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.688.840 298.190Dönem Vergi (Gideri) Geliri42 -1.091.831 -378.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42 -597.009 676.213SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.866.658 3.071.871DÖNEM KARI (ZARARI)10.866.658 3.071.871Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.866.658 3.071.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar607.710 481.936Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)41 607.710 481.936Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-15.966 0Yabancı Para Çevrim Farkları-15.966Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-15.966DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)591.744 481.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.458.402 3.553.807Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.458.402 3.553.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027350BIST