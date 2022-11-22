***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
22.11.2022 19:06
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
VBT Yazılım AŞ
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
VBT Yazılım AŞ
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.09.2021
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
29.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile başlatılan pay geri alım programımızın tamamlandığı 26.04.2022 tarihinde kamu oyuna duyurulmuştur.
Geri alım programı kapsamında alınan 485.500 Lot hissenin tamamı bugün itibariyle satılmıştır.
Kamuoyuna Duyurulur
Saygılarımızla
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
VBTYZ 22/11/2022 485.500 % 1,86 49,62 % 0 14.143.091,89 Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081668
BIST
18:054.781
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 210,42
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.781
En Düşük
4.567
18:0518,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
18:0519,1344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0600
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
18:051.042,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.042,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|41,14
|4.780.037.562
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|45.420.430
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|121.672.585
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|88.071.719
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|683.306
|% 10,00
|
|COSMO
|85,60
|6.491.029
|% -9,99
|
|SILVR
|17,34
|24.085.572
|% -9,97
|
|MZHLD
|153,00
|148.139.156
|% -9,68
|
|KERVN
|1,15
|3.148.172
|% -9,45
|
|SUMAS
|104,70
|1.158.896
|% -4,82
|
|THYAO
|111,20
|10.175.313.650
|% 4,02
|
|EREGL
|40,70
|9.540.905.656
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|SASA
|149,40
|5.238.215.432
|% 9,93
|
|EKGYO
|6,09
|5.121.624.354
|% 5,36
|
|KRDMD
|13,63
|6.726.519.319
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,53
|5.273.203.978
|% 1,05
|
|ISCTR
|10,12
|3.735.615.136
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,49
|784.769.122
|% 1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.042
|1.042
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-10,00
|
|Tam
|6.983
|7.063
|-9,00
|
|Yarım
|3.392
|3.453
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.726
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,02
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|0,10
|
|B. Petrol
|89,51
|89,51
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TUPRS
Yüzde 8.53 oranında artışla 469.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 255, 810 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 8.81 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 949 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 206, 77 artarak (% 4.18 ) 5, 152
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, KRDMD
-
17:56XU100
Endeks 4, 757 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 08 üstünde . İşlem hacmi 117, 005.00 milyon TL de