***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkVBT Yazılım AŞİşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkVBT Yazılım AŞİlgili Geri Alım Programının Tarihi29.09.2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar29.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile başlatılan pay geri alım programımızın tamamlandığı 26.04.2022 tarihinde kamu oyuna duyurulmuştur.Geri alım programı kapsamında alınan 485.500 Lot hissenin tamamı bugün itibariyle satılmıştır.Kamuoyuna DuyurulurSaygılarımızlaGeri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarVBTYZ 22/11/2022 485.500 % 1,86 49,62 % 0 14.143.091,89 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081668BIST