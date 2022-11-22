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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

22.11.2022 19:06
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
VBT Yazılım AŞ
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
VBT Yazılım AŞ
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
29.09.2021
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

29.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile başlatılan pay geri alım programımızın tamamlandığı 26.04.2022 tarihinde kamu oyuna duyurulmuştur.
Geri alım programı kapsamında alınan 485.500 Lot hissenin tamamı bugün itibariyle satılmıştır. 
Kamuoyuna Duyurulur 
Saygılarımızla 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
VBTYZ 22/11/2022 485.500 % 1,86 49,62 % 0 14.143.091,89 Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081668


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HEKTS 41,14 4.780.037.562 % 10,00  
IMASM 169,40 45.420.430 % 10,00  
PRDGS 13,86 121.672.585 % 10,00  
RNPOL 22,00 88.071.719 % 10,00  
UZERB 68,75 683.306 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6094 18,6162 % -0,02  
Euro 19,1114 19,1394 % 0,34  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 2,52  
Altın Gr. 1.042 1.042 1,41  
Cumhuriyet 6.982 7.087 -10,00  
Tam 6.983 7.063 -9,00  
Yarım 3.392 3.453 -4,00  
Çeyrek 1.691 1.726 -2,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,02 0,14  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 0,10  
B. Petrol 89,51 89,51 2,06  
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