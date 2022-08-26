***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Datamind Bilişim A.Ş.'nin (eski ünvanı ile PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ) paylarının bir kısmının satın alınması için 18.04.2022 tarihinde imzalanan hisse satın alma sözleşmesi (Datamind Bilişim A.Ş.'nin % 51,2 oranındaki payları ) karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.Anlaşma kapsamında peşin ödenen 12.000.000 TL ( Sermaye artışı ile verilen 4.000.000 TL , Hisse alımı için verilen ilk taksit tutarı olan 8.000.000 TL ) geri alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058693BIST