***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 19:14
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile Datamind Bilişim A.Ş.'nin (eski ünvanı ile PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş. ) paylarının bir kısmının satın alınması için 18.04.2022 tarihinde imzalanan hisse satın alma sözleşmesi (Datamind Bilişim A.Ş.'nin % 51,2 oranındaki payları ) karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.Anlaşma kapsamında peşin ödenen 12.000.000 TL ( Sermaye artışı ile verilen 4.000.000 TL , Hisse alımı için verilen ilk taksit tutarı olan 8.000.000 TL ) geri alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058693
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.014,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,85
|Açılış
|: 1.014,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1581
|18,1828
|% 0,11
|
|Euro
|18,0904
|18,1288
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,2651
|21,3718
|% -0,80
|
|Frank
|18,7233
|18,8361
|% -0,32
|
|Riyal
|4,8202
|4,8443
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-22,18
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.784
|6.862
|-69,00
|
|Yarım
|3.306
|3.355
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.677
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,87
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL