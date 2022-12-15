***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile İngiltere'de bulunan Bağlı Ortaklığımız VBT Software UK Limited adına İngiltere faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla bir işyeri satın alınmasına işlemlerine başlanmıştır.Söz konusu işyerinin satın alınması amacıyla da VBT Software UK Limited'e 500.000 Pound borç verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087633BIST