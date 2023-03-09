***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.03.2023 tarihli kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 10.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Mustafa Atakay ve Sayın Selim Selvi'nin "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122503BIST