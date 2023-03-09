***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 20:48
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.03.2023 tarihli kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 10.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Mustafa Atakay ve Sayın Selim Selvi'nin "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.
Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122503
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9891
En Düşük
18,7511
17:5920,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1235
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,3429
En Düşük
19,8313
17:591.116,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,60
|Açılış
|: 1.116,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.119,36
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9468
|18,9529
|% 0,07
|
|Euro
|20,0648
|20,1074
|% 0,62
|
|Sterlin
|22,5234
|22,6364
|% 0,65
|
|Frank
|20,1833
|20,3048
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0353
|5,0605
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|17,35
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|11,29
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.568
|7.634
|48,00
|
|Yarım
|3.697
|3.735
|23,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.868
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|81,57
|81,57
|-1,09
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
-
17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem