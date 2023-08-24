***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVBT Yazılım AŞ olarak 2023/6 mali sonuçlarımızı geçen hafta açıklamıştık. Bugün analistlerle gerçekleştirdiğimiz toplantıda sonuçları ve projelerimizi değerlendirdik. Toplantıda yapılan sunumu ekte tüm paydaşlarımızın bilgisine sunarız. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189018BIST