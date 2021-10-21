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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

21.10.2021 18:33



***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 21.10.2021 tarihli pay geri alım işlemleri hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 07.10.2021 110.000 0,423 20,798
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 14.10.2021 87.000 0,334 20,839
B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 21.10.2021 93.000 0,357 20,344

Ek Açıklamalar
29.09.2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 21.10.2021 tarihinde yapılan pay geri alım işlemleri tabloya eklenmiştir.
21.10.2021 Tarihinde 20.18 - 20.58 TL fiyat aralığından (ortalama 20.344 TL) 93.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu VBTYZ payları bu işlem neticesinde 290.000 adete ulaşmıştır.(Şirket sermayesine oranı % 1,1153'dir)
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971761


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