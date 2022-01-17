***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAY GERİ ALIMI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık VBT YAZILIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.09.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 10.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 07.10.2021 110.000 0,423 20,798B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 14.10.2021 87.000 0,334 20,839B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 21.10.2021 93.000 0,357 20,344B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 10.11.2021 100.000 0,384 20,449B Grubu, VBTYZ, TREVBTY00029 18.11.2021 95.500 0,367 20,012Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı neticesinde karar vermiş olduğu pay geri alım programı dahilinde 18.11.2021 tarihinde yapılan alımlarla belirlenmiş olan 10.000.000 TL.tutarındaki geri alım işlemi tutarına ulaşılmıştır.Yapılacak İlk Genel Kurul Toplantısı'nda pay geri alım programı genel kurulun onayına sunulacaktır.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994757BIST