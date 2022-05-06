***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.05.2022 18:22
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2022
Karar Sayısı
2022/19
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Vbt Yazılım A.Ş.'nin 06 Mayıs 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, -Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, -Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
Denetim Komitesi Başkanı
Denetim Komitesi Üyesi
Selim Selvi
Mustafa Atakay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027356
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0721
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9669
En Düşük
14,8503
18:0515,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0842
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05904,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,62
|Açılış
|: 904,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9298
|14,9331
|% 0,49
|
|Euro
|15,7607
|15,7963
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3708
|18,4629
|% 0,38
|
|Frank
|15,0507
|15,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9705
|3,9904
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,69
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,39
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,95
|