***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTürkiye'de Yerleşik Özel Bir BankaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı--Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı--İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih08/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYokturYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Özel Bir Banka ile "BMC File-Aid, Strobe, Expediter Ürünleri Yazılım Bakım Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi" imzalamıştır."BMC File-Aid, Strobe, Expediter Ürünleri Yazılım Bakım Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi" 3 yıllık bir sözleşme olup toplam değeri 1.575.000 USD dir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969058BIST