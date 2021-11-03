***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
03.11.2021 09:15
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
03/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz VBT Yazılım AŞ. Türkiye'de yerleşik,üretim sektöründe lider konumdaki bir müşterimizden 2.200.000 USD + KDV tutarlı "Yazılım ve Donanım Ürünleri" siparişi almıştır.
Kamuoyuna duyuruılur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974097
BIST
11:091.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,65
|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.572
En Düşük
1.562
11:099,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
9,6257
11:0911,2269
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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11:09553,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,78
|Açılış
|: 553,27
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:07
|HLGYO
|2,88
|45.560.817
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,00
|61.210.834
|% 9,31
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|GARFA
|12,90
|2.274.537
|% 7,59
|
|BASGZ
|28,04
|7.104.242
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.254.736
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,70
|117.891.544
|% -7,11
|
|TETMT
|162,00
|1.089.395
|% -6,63
|
|CANTE
|12,26
|25.728.593
|% -5,69
|
|THYAO
|16,59
|1.250.761.622
|% 6,48
|
|GARAN
|10,56
|717.491.270
|% 1,73
|
|TSKB
|1,55
|330.008.650
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,33
|285.767.034
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,93
|270.452.025
|% 1,74
|
|TSKB
|1,55
|330.008.650
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|132.518.529
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,93
|270.452.025
|% 1,74
|
|THYAO
|16,59
|1.250.761.622
|% 6,48
|
|GARAN
|10,56
|717.491.270
|% 1,73
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6959
|9,7018
|% 0,63
|
|Euro
|11,2142
|11,2239
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,1896
|13,2558
|% 0,28
|
|Frank
|10,5546
|10,6181
|% 0,23
|
|Riyal
|2,5748
|2,5877
|% 0,50
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,97
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,45
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