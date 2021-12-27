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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.12.2021 18:42
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021 11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

25.10.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile "Kurumsal Sunucu  Temini" ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı 11.11.2021 Tarihli açıklamamız ile de söz konusu  ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı,Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalandığı ,sözleşme konusu işe başlandığı ve teslimatın 31.12.2021 tarihinden önce yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur. 
Söz konusu ihale kapsamında ki iş ("Kurumsal Sunucu Temini")  Sosyal  Güvenlik Kurumuna teslim edilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumunca kabulü yapılmış, faturası düzenlenmiş ve iş  tamamlanmıştır. 
Kamuoyuna duyurulur. 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986466


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BAGFS 17,38 12.266.747 % 10,00  
DOBUR 79,20 12.304.166 % 10,00  
ISKPL 5,39 103.797.929 % 10,00  
KARYE 14,85 48.140.830 % 10,00  
QNBFL 86,35 493.287 % 10,00  
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Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,09  
Gümüş Gr. 8,51 8,52 0,39  
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