***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2022 12:42
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin notları aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir
Uzun Vadeli Türk Lirası ve Yabancı Para cinsinden kredi notları "B+", Görünüm: "Negatif"
Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029139
BIST
13:582.480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,38
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.472
13:5815,3390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0927
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
13:5816,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1549
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
13:58913,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,01
|Açılış
|: 913,20
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,17
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler13:58
|ULUUN
|10,38
|70.839.939
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.189.009
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|29.955.151
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|13.730.290
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.622.137
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|SELVA
|14,24
|1.586.607
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|135.229.303
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|25.673.770
|% -9,97
|
|THYAO
|42,26
|1.630.918.012
|% 0,14
|
|SISE
|19,99
|1.256.674.432
|% -0,25
|
|KRDMD
|16,58
|1.037.981.468
|% 0,06
|
|SAHOL
|20,78
|865.767.236
|% 1,37
|
|ASELS
|24,22
|858.902.417
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,74
|416.538.626
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,46
|388.651.102
|% -2,83
|
|DOHOL
|3,72
|312.883.902
|% -3,12
|
|PETKM
|10,31
|760.600.328
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,81
|349.503.545
|% -0,82
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3312
|15,3390
|% 0,61
|
|Euro
|16,2098
|16,2374
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,8756
|18,9702
|% 0,69
|
|Frank
|15,4240
|15,5169
|% 0,99
|
|Riyal
|4,0751
|4,0955
|% 0,42
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,35
|
|Altın Gr.
|913
|913
|11,01
|
|Cumhuriyet
|6.163
|6.256
|9,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|2,47
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|1,19
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,37
|