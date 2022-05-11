***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.05.2022 16:30
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'nin notu aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir
Ulusal uzun vadeli kredi notu: "AAA(tur)", Görünüm: "Durağan"
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029265
BIST
16:312.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -45,86
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3115,3237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0774
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:3116,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1514
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:31911,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,10
|Açılış
|: 911,51
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BOSSA
|59,40
|69.941.767
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.241.465
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.891.842
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.544.570
|% 9,95
|
|KLMSN
|11,16
|14.860.191
|% -10,00
|
|ARSAN
|4,32
|60.929.924
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.720.007
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.341.957
|% -9,98
|
|THYAO
|41,68
|2.609.550.605
|% -1,23
|
|SISE
|19,78
|2.425.184.325
|% -1,30
|
|KRDMD
|16,30
|1.938.921.132
|% -1,63
|
|ASELS
|23,88
|1.634.378.379
|% -1,24
|
|SAHOL
|20,02
|1.317.632.656
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,69
|618.911.618
|% -2,89
|
|YKBNK
|4,62
|837.829.332
|% -4,74
|
|KARSN
|5,15
|642.005.521
|% 0,59
|
|SISE
|19,78
|2.425.184.325
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,39
|540.755.306
|% -4,36
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3057
|15,3237
|% 0,51
|
|Euro
|16,2040
|16,2339
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,9000
|18,9948
|% 0,82
|
|Frank
|15,4145
|15,5074
|% 0,93
|
|Riyal
|4,0752
|4,0956
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|8,47
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,10
|
Seans Raporu
16:31
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16:46XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 30, 614.00 milyon TL de
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16:46DOHOL
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 875, 283 adet işlem
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16:45TSPOR
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 038, 101 adet işlem
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16:42GENTS
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 388, 272 adet işlem
-
16:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, YKBNK, TTKOM