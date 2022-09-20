***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:05
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064205
BIST
14:023.240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 40,72
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:0218,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:0218,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
14:02982,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,08
|Açılış
|: 982,06
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:00
|HKTM
|37,40
|65.828.366
|% 9,87
|
|PINSU
|8,83
|67.371.057
|% 9,83
|
|SMRTG
|49,66
|362.570.996
|% 8,00
|
|ZOREN
|3,53
|422.596.792
|% 7,62
|
|HDFGS
|2,69
|58.058.288
|% 7,60
|
|TSKB
|3,97
|10.754.790
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.446.476
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.112.540
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|THYAO
|70,65
|2.804.636.330
|% 2,76
|
|ISCTR
|8,19
|2.706.501.746
|% 3,80
|
|ASELS
|30,60
|2.448.810.168
|% 0,59
|
|GARAN
|19,97
|2.382.000.165
|% 1,84
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,19
|2.706.501.746
|% 3,80
|
|EKGYO
|3,93
|1.241.736.088
|% -0,25
|
|YKBNK
|7,08
|1.909.215.315
|% 5,04
|
|HALKB
|8,35
|2.124.152.199
|% -6,70
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2997
|18,3100
|% 0,09
|
|Euro
|18,3193
|18,3359
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8754
|20,9801
|% 0,26
|
|Frank
|18,8839
|18,9977
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8541
|4,8784
|% 0,23
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-7,45
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.675
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,02
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