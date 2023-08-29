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***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.08.2023 18:30
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 95.000.000,00 48.450.000,00 TRY 51,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Core Engage Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 15.000.000,00 7.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yenilenebilir Enerji Üretimi 31.095.331,00 12.063.020,00 TRY 38,79 Dolaylı İştirak
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50,00 Dolaylı İştirak
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yazılım 20.380.000,00 5.095.000,00 TRY 25,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Mavi Hospital Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hastane ve Sağlık Hizmetleri 16.000.000,00 8.000.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gıda Üretim ve Perakende 35.000.000,00 17.500.000,00 TRY 50,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yazılım 23.333.500,00 2.333.500,00 TRY 10,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yazılım 24.000.000,00 14.400.000,00 TRY 60,00 Girişim Şirketi (Finansal Yatırım)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190336


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GUBRF 344,40 4.329.091.856 % 10,00  
ULAS 17,16 28.400.564 % 10,00  
KMPUR 85,80 987.841.647 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.272.054 % 10,00  
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Frank 30,0927 30,2740 % 0,89  
Riyal 7,0672 7,1026 % 0,46  
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Altın Ons 1.934 1.935 14,21  
Altın Gr. 1.656 1.656 22,07  
Cumhuriyet 11.187 11.356 -27,00  
Tam 11.009 11.136 50,00  
Yarım 5.517 5.589 25,00  
Çeyrek 2.752 2.796 14,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 0,49  
Gümüş Gr. 21,19 21,21 0,57  
B. Petrol 84,17 84,17 0,30  
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