***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 09:05
***VERUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VERUS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Investco Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828992
BIST
09:5592.264
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -3.341,25
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
92.264
09:556,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3484
En Düşük
6,2780
09:557,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
09:55314,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,60
|Açılış
|: 314,99
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|BRMEN
|1,17
|135.182
|% 9,35
|
|VKING
|3,87
|153.596
|% 8,40
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,88
|522.683
|% 5,49
|
|BRKSN
|2,16
|99.682
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|173.412
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVOD
|1,69
|32.404.946
|% 0,00
|
|BAGFS
|10,62
|16.186.002
|% 0,00
|
|ASUZU
|8,45
|9.320.288
|% 0,00
|
|AYEN
|2,22
|7.411.921
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVOD
|1,69
|32.404.946
|% 0,00
|
|AVTUR
|1,22
|4.439.550
|% 0,00
|
|AYEN
|2,22
|7.411.921
|% 0,00
|
|ATLAS
|1,17
|3.089.804
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8108
|7,8499
|% 0,81
|
|Frank
|6,6657
|6,7059
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6847
|1,6932
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|17,35
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,61
|14,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,14
|32,14
|-1,71
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